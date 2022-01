Policija na podlagi ovadbe Olaja oglobila Gantarja zaradi zapisa na spletu

Gantar je 9. oktobra na družbenem omrežju objavil zapis v katerem je kritiziral Policijo zaradi dogodkov na demonstracijah 5. oktobra v Ljubljani. Nekdanji poslanec se je odzval na zapis uporabnice, ki je izrazila nezadovoljstvo zaradi domnevnega padca kakovosti življenja v središču Ljubljane, za kar naj bi bili krivi protesti. Gantar je na to s svojega profila odgovoril: "Res je! Po mestu krožijo organizirane tolpe državljanov, ki na nič hudega sluteče ljudi mečejo solzivec in jih polivajo z vodo!"

Na zapis je reagiral generalni direktor policije Anton Olaj, ki je podal ovadbo v kateri je trdil, da je Gantar posegel v njegove pravice in se do njega vedel na žaljiv način. Kot je navedel, mu je vsebina povzročila "občutek prizadetosti". Olaj tudi navaja, da je avtor zapisa posegel v njegove osebne pravice in se do njega "vedel na žaljiv način, saj je policist z dolgoletnim delovnim stažem na najrazličnejših delovnih mestih v Policiji, tudi v Posebni policijski enoti, in ga v dosedanji karieri ni nihče zaničevalno naslavljal s pripadnikom organizirane tolpe državljanov, ki na nič hudega sluteče ljudi mečejo solzivec in jih polivajo z vodo".