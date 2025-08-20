Svetli način
Slovenija

Družina Zavašnik še naprej na črno zaračunava parkirnino?

Ljubljana, 20. 08. 2025 12.39 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
31

Družina Zavašnik naj bi na parkirišču pod Šmarno goro kljub temu, da jim je Finančna uprava julija letos zapečatila parkomate in zapornice, obiskovalcem še naprej zaračunavala parkirnino. Na Policijski upravi Ljubljana so nam potrdili, da so kršitev na omenjeni lokaciji zaznali, zadevo pa predali Finančni upravi. Ta je ugotovila kršitve tako s področja Zakona o potrjevanju računov kot zaposlovanja in dela na črno.

Bralec nas je obvestil, da je v nedeljo želel parkirati pod Šmarno goro, a so mu za to želeli zaračunati parkirnino.

"Potrjujemo, da smo na tem območju opravili več nadzorov in pri tem ugotovili kršitve tako s področja Zakona o potrjevanju računov kot zaposlovanja in dela na črno. Podatki o konkretnih postopkih so davčna tajnost, zato podrobnejših informacij ne moremo podati," so nam odgovorili s Fursa. Prijavo v povezavi s parkirnim prostorom so pred tem prejeli tudi na Policijski upravi Ljubljana, kjer so ugotovljeno kršitev predali Fursu. 

Kot nam je povedal bralec, naj bi na parkirišču od obiskovalcev zahtevali plačilo parkirnine v višini dveh evrov. Kaj naj v takem primeru storijo obiskovalci? "Obiskovalci naj ob nakupu blaga ali storitev zahtevajo račun, ga preverijo ter zadržijo neposredno po odhodu iz poslovnega prostora ter ga na zahtevo predložijo pooblaščeni osebi davčnega organa ali Tržnega inšpektorata Republike Slovenije," svetujejo na Fursu, kjer obiskovalce pozivajo tudi, naj zaznane kršitve prijavijo. 

Julija parkomate že zapečatili

Kot smo poročali konec julija, je enota Finančne uprave (Furs) s pripadniki Policije prišla na posestvo, kjer biva družina Zavašnik, da bi odstranili parkomate in zapornice na zemljišču, ki ni več v rokah omenjene družine. Družina biva na posestvu, kjer je leta 2005 v stampedu pred diskoteko Lipa množica pod seboj pokopala tri dekleta.

Zemljišče in poslopja je nato kupil DBS Leasing, a so se na sklep o lastništvu Zavašnikovi pritožili. Dokler ne bo znana odločitev sodišča, ne more biti izvršbe. 

Julija je Furs na lokaciji izvedel ukrep zapečatenja, ker sumijo, da so opravljali dejavnost, ki je na tem naslovu nimajo registrirane, in na zemljišču, na katerem ne smejo uveljavljati lastniške pravice, smo poročali v oddaji 24UR.

zavašnik šmarna gora parking parkirišče cena
KOMENTARJI (31)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ho?emVšolo
20. 08. 2025 13.44
Prevetriti je potrebno državno upravo, ki očitno ni učinkovita.
ODGOVORI
0 0
Gutenberg
20. 08. 2025 13.43
Škatla - priporočeni prostovoljni prispevek za parkiranje 2 €. Pa ne moreš na privat posesti kar avta pustit, blokar. (So pa to zgleda ena zelo nabrita in zmuzljiva družina tile Zavašniki ...)
ODGOVORI
0 0
jafalical
20. 08. 2025 13.40
+1
Sele letos julija, konec julija so reagirali iz uprave? Zanimivo, vsa leta do zdaj panihce nic in so mirno zaracunavali parkirnino?
ODGOVORI
1 0
franc1972slo
20. 08. 2025 13.40
Hahaha kakšna rešitev - vzemite račun, da jih lahko prijavite. Kaj pa če ne izstavijo računa, ne moreš pa nič? Res nerešljiva uganka - poslati 2 inšpektorja pod krinko, da parkirata tam in pri poskusu zaračunavanja imajo vse potrebne dokaze.
ODGOVORI
0 0
Antena
20. 08. 2025 13.40
Zavašnik ne more nihče nič. Inšpekcija pa nesposobna.
ODGOVORI
0 0
RVN
20. 08. 2025 13.40
Če kdo, se pa oni ne bodo vdali zlahka. Zelo trd oreh, zlasti za tog in počasen državni aparat.
ODGOVORI
0 0
Po možganski kapi
20. 08. 2025 13.38
+0
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in Tino.
ODGOVORI
2 2
wsharky
20. 08. 2025 13.38
+4
skratka, na tuji lastnini se pač ne sme brezplačno parkirat
ODGOVORI
4 0
13klu?
20. 08. 2025 13.38
+2
Ne odobravam potez zavasnikov po dogodkih okoli lipe. Ampak ti ljudje nekaj delajo in hočejo od necesa živeti. A je bolje da se prisesajo na državne jasli in iščejo socialno pomoč kot da nekaj sami prisluzijo.
ODGOVORI
2 0
proofreader
20. 08. 2025 13.38
+5
Nikoli niso našli, kdo je začel stampedo. Samo na lastnika so se spravili.
ODGOVORI
5 0
slavkojakse
20. 08. 2025 13.34
+5
Pri nas pa ena hišna ševilka... 30 do 40 hiš...pa majo vodo elktriko komunalo javno razsvetljavo to se pravi ni da ni,,,aja mi ki se pa peljemo čez to naselje imamo pa znak uradni znak ...za katerega ne vem če obstja še kje v SLO...na njem pa opozorilo nevarnost trka ker so na cesti psi brez nadzora...To se pravi da je tisto pod Šmarno goro mala malca proti temu kr mamo mi....
ODGOVORI
5 0
jobo
20. 08. 2025 13.30
+10
Totalna nesposobnost državnih organov. In tega Zavašnika niso mogli najt in zapret, kot da bi bil Umag nekje na Kitajskem.
ODGOVORI
10 0
Slovener
20. 08. 2025 13.28
+2
Vlada dela dobro ! Trenutn je čas počitnic, pa je tud vlada na počitnicah. Pa saj ni nobene razlike al so na počitnicah al pa "delajo". Trikrat hura za počitnice !
ODGOVORI
6 4
grgo69
20. 08. 2025 13.27
+5
Ce bi bli Romi o temu nebi pisali
ODGOVORI
7 2
MucaNeGrize
20. 08. 2025 13.25
-4
nsjboljši je pacient ki je želel parkirati pod Šmarno goro in klical fars / ali policijo da mu želijo računati parkirnino....res bi ga rad videl kako bi cvilil da mu nekdo parkira na dvorišče....😂😂😂
ODGOVORI
3 7
trollolll
20. 08. 2025 13.39
+1
zemljisce je kupil drugi kupec... prejsnji nastniki pa se naprej zaracunavajo parkirnino. kaj ko bi ti se tebi na tvojem dvoriscu ti racunal parkirnino, bi jih tut tako zagovarjal?
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
20. 08. 2025 13.24
+10
Slovenija je pravna država!🤣🤣🤣🤣👌 jaz pa tramvaj.
ODGOVORI
11 1
iskriv
20. 08. 2025 13.24
+10
En dokaz več o nesposobnosti našega pravnega sistema ! Zlikovci lahko kljub prepovedi počno kar jim je volja . Če je temu kriva zakonodaja je treba to spremeniti tako , da se onemogoča ponavljanje kaznivega dejanja in da se ne more lastništvo podjetja , obrti ali dejavnosti prenesti na sorodnike , če so bili predmet obravnave kaznivega dejanja .
ODGOVORI
10 0
Slovenska pomlad
20. 08. 2025 13.18
+5
Tudi Janša dobiva plača poslanca,samo v parlament ne hodi.Ima namreč bolj donosne posle.
ODGOVORI
14 9
proofreader
20. 08. 2025 13.40
+2
Kako ne hodi? Kdo pa je moški, ki ga posnamejo kamere?
ODGOVORI
2 0
Jusoo
20. 08. 2025 13.14
+4
Ni kupil to Zahovic?
ODGOVORI
5 1
Buci in Bobo
20. 08. 2025 13.11
-1
Kaj pa spodnje pirniče??? Tam imajo nekaj na črno ...
ODGOVORI
2 3
