Družina Zavašnik še naprej na črno zaračunava parkirnino?

Bralec nas je obvestil, da je v nedeljo želel parkirati pod Šmarno goro, a so mu za to želeli zaračunati parkirnino.

"Potrjujemo, da smo na tem območju opravili več nadzorov in pri tem ugotovili kršitve tako s področja Zakona o potrjevanju računov kot zaposlovanja in dela na črno. Podatki o konkretnih postopkih so davčna tajnost, zato podrobnejših informacij ne moremo podati," so nam odgovorili s Fursa. Prijavo v povezavi s parkirnim prostorom so pred tem prejeli tudi na Policijski upravi Ljubljana, kjer so ugotovljeno kršitev predali Fursu.

Kot nam je povedal bralec, naj bi na parkirišču od obiskovalcev zahtevali plačilo parkirnine v višini dveh evrov. Kaj naj v takem primeru storijo obiskovalci? "Obiskovalci naj ob nakupu blaga ali storitev zahtevajo račun, ga preverijo ter zadržijo neposredno po odhodu iz poslovnega prostora ter ga na zahtevo predložijo pooblaščeni osebi davčnega organa ali Tržnega inšpektorata Republike Slovenije," svetujejo na Fursu, kjer obiskovalce pozivajo tudi, naj zaznane kršitve prijavijo.