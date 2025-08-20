Družina Zavašnik še naprej na črno zaračunava parkirnino?

Bralec nas je obvestil, da je v nedeljo želel parkirati pod Šmarno goro, a so mu za to želeli zaračunati parkirnino.
"Potrjujemo, da smo na tem območju opravili več nadzorov in pri tem ugotovili kršitve tako s področja Zakona o potrjevanju računov kot zaposlovanja in dela na črno. Podatki o konkretnih postopkih so davčna tajnost, zato podrobnejših informacij ne moremo podati," so nam odgovorili s Fursa. Prijavo v povezavi s parkirnim prostorom so pred tem prejeli tudi na Policijski upravi Ljubljana, kjer so ugotovljeno kršitev predali Fursu.
Kot nam je povedal bralec, naj bi na parkirišču od obiskovalcev zahtevali plačilo parkirnine v višini dveh evrov. Kaj naj v takem primeru storijo obiskovalci? "Obiskovalci naj ob nakupu blaga ali storitev zahtevajo račun, ga preverijo ter zadržijo neposredno po odhodu iz poslovnega prostora ter ga na zahtevo predložijo pooblaščeni osebi davčnega organa ali Tržnega inšpektorata Republike Slovenije," svetujejo na Fursu, kjer obiskovalce pozivajo tudi, naj zaznane kršitve prijavijo.
Julija parkomate že zapečatili
Kot smo poročali konec julija, je enota Finančne uprave (Furs) s pripadniki Policije prišla na posestvo, kjer biva družina Zavašnik, da bi odstranili parkomate in zapornice na zemljišču, ki ni več v rokah omenjene družine. Družina biva na posestvu, kjer je leta 2005 v stampedu pred diskoteko Lipa množica pod seboj pokopala tri dekleta.
Zemljišče in poslopja je nato kupil DBS Leasing, a so se na sklep o lastništvu Zavašnikovi pritožili. Dokler ne bo znana odločitev sodišča, ne more biti izvršbe.
Julija je Furs na lokaciji izvedel ukrep zapečatenja, ker sumijo, da so opravljali dejavnost, ki je na tem naslovu nimajo registrirane, in na zemljišču, na katerem ne smejo uveljavljati lastniške pravice, smo poročali v oddaji 24UR.
