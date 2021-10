Policija na protestih pridržala 25 oseb, uporabila solzivec in penaste naboje

Vlada je pred vrhom EU-Zahodni Balkan prvič v zgodovini samostojne Slovenije aktivirala 9. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije in zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda sprejela sklep o omejitvah oz. prepovedali gibanja na določenih območjih v Ljubljani, na Bledu in v okolici Brda pri Kranju, in sicer 5. in 6. oktobra. Kljub aktivaciji 9. člena pa so se v prestolnici zbrali protestniki.

"Policisti so jih skušali zaustaviti, ker pa niso upoštevali ukazov, je bil shod razpuščen. Osebe tudi v nadaljevanju niso upoštevale ukazov in še naprej huje in množično kršile javni red (med drugim so v policiste in vozila policije metali razne predmete) ter se kljub izrečenim ukazom niso razšli." Zato je policija na Slovenski cesti uporabila prisilna sredstva in sicer vodni curek ter plinska sredstva.

Protestniki so se nekaj pred 17. uro odpravili v smeri Slovenske ceste, shodu pa se je pridružilo še več oseb. Policija je še sporočila, da so bili udeleženci shoda večkrat pozvani, naj ne ogrožajo varnosti prometa.

Iz Generalne policijske uprave so sporočili, da so policisti včeraj izvajali naloge varovanja najvišjih tujih predstavnikov držav ter na območju centra Ljubljane opravili tudi varovanje neprijavljenega shoda. Ta se je pričel ob 15. uri na Trgu republike, kjer se je zbralo okoli 3000 ljudi. Pri varovanju so sodelovale različne policijske enote policijskih uprav, posebna enota, konjenica, policisti vodniki službenih psov, specialna enota, letalska policija ter center za varovanje in zaščito.

Policisti so nato udeležence vseskozi pozivali naj se razidejo, večina je to tudi upoštevala, del protestnikov pa se je vrnil na Trg republike. "Nato pa v smeri Tržaške ceste in nazaj proti Celovški cesti." Protestniki so pri tem na železniškem nadvozu ogrožali tudi varnost železniškega prometa, promet pa je bil zaradi zagotovitve varnosti ustavljen.

Okoli 19.30 ure so se v centru Ljubljane zadrževale še manjše skupine, ki so krišle javni red, med drugim so proti policistom metali različne predmete. Nekaj pred 21. uro pa je bil javni red vzpostavljen, množica pa razgnana. Policisti pa so med posredovanjem na območju širšega centra Ljubljane večkrat uporabili prisilna sredstva zoper množico - vodni curek, plinska sredstva, penaste naboje, konjenico in službene pse.

Policisti so včeraj trem osebam odvzeli prostost zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper javni red in mir in še nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Za čas trajanja shoda pa so skladno z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije pridržali 22 oseb. Prav tako so obravnavali več kaznivih dejanj poškodovanj tuje stvari, poškodovana so bila tudi službena vozila policije.

Po do sedaj zbranih podatkih sta dve osebi zaradi vdihavanja plina potrebovali zdravniško pomoč, poškodovanih naj bi bilo tudi šest policistov, so dodali pri GPU. Šlo naj bi za lažje poškodbe.

Dodali so še da varovanje dogodka - vrh EU-Zahodni Balkan - poteka v skladu s predvidenim načrtom, policisti so zagotovili varnost varovanim osebam, varovane kolone so z manjšimi prilagoditvami potovale po predvidenih trasah. "Za uspešno izvedbo policijskih nalog, generalni direktor policije dr. Anton Olaj izreka pohvalo vsem policistom in policistkam, ki so sodelovali pri varovanju."