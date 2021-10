Na protestu poškodovano policijsko vozilo, pridržali 17 oseb

Policisti so na sredinem shodu proti ukrepom PCT in vladi, ki se ga je udeležilo okrog 4000 ljudi, obravnavali 43 kršitev Zakona o javnem redu in miru ter 75 kršitev Zakona o javnih zbiranjih. Zaznali so štiri kazniva dejanja, pridržanih pa je bilo 17 oseb. Eni osebi so zasegli pirotehnična sredstva, drugi pa nevaren predmet. Policija prav tako vodi postopek zaradi kršitev Zakona o javnih zbiranjih za organizatorja.

Med štirimi kaznivimi dejanji, ki jih je zaznala Policija, gre za poškodovanje službenega vozila Policije in v treh primerih za kaznivo dejanje napada na uradno osebo ter preprečitev uradnih dejanja. Protestniki so metali granitne kocke v policiste, po dosedanjih podatkih pa noben policist ni bil poškodovan, so sporočili s PU Ljubljana.

V času varovanja neprijavljenega shoda je bilo skupno pridržanih 17 oseb na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih Policije, vse osebe so bile po preteku razlogov za pridržanje izpuščene. Prav tako je bilo obravnavanih šest kršitev cestnoprometnih predpisov. Policija je uporabila prisilna sredstva. "Šlo pa je za uporabo telesne sile zaradi obvladovanja upiranja oseb in odrivanja množice in sredstva za vezanje in vklepanje. Po do sedaj znanih podatkih ni bilo poškodovanih." Policija nadaljuje zbiranje obvestil glede dogodka.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right