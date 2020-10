Policija na protestu uporabila prisilna sredstva, dve osebi začasno pridržali

Tudi včeraj je v prestolnici potekal protivladni protest, ki ni bil prijavljen. Okoli 19. ure so se protestniki zbrali na Prešernovem trgu, nato pa se sprehodili po Slovenski cesti in ostalih okoliških ulicah do Trga republike, kjer se je zbralo okoli 700 oseb.

Okoli 20.30 je večina protestnikov Trg republike zapustila, okoli 150 pa se jih je zbralo v okolici Trdinove ulice.

Policisti so varovali državni zbor, vzdrževali javni red in mir, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah, so sporočili s PU Ljubljana.

Dogodek na Trdinovi ulici se je nato zaključil okoli 21. ure. Pri varovanju shoda so policisti ugotovili 61 kršitev omenjenega odloka, o slednjih pa bo obveščen pristojni inšpektorat. Prav tako so ugotovili osem kršitev Zakona o javnem redu in miru, pri tem so zaradi neupoštevanja ukazov v štirih primerih zoper posameznike uporabili prisilna sredstva. Dve osebi sta bili zaradi ugotavljanja identitete privedeni v prostore policije in po končanem postopku izpuščeni. Policisti so v povezavi s tem ugotovili identiteto skupno 64 oseb.

Policija je tako uresničila napovedi notranjega ministra Aleša Hojsain popisala nekaj protestnikov, med drugim tudi pisateljico Svetlano Makarovič. Protestniki so med vzkliki policiji očitali, da varuje lopove, do ljudi pa po nareku Hojsa izvaja represijo. V podporo protestnikom, ki so jih odpeljali, pa so se protestniki ob koncu protesta s Trga republike odpravili pred policijsko postajo na Trdinovi.

Policija je že včeraj pred shodom sicer sporočila, da bo protest nadzorovala z videokamerami, ob policistih pa so upoštevanje navodil spremljali tudi zdravstveni inšpektorji. Ti so ob kršitvah odloka o združevanju udeležencem protesta izdajali globe. Te znašajo od 40 do 400 evrov.