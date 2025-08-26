Z e-skirojem kar 90 km/h, policija z novo napravo preverja voznike

V Ljubljani je ekipa 24UR preverjala hitrosti, prvi e-skiro je vozil nekje 22,6 kilometrov na uro tako, da je bilo v redu.

Naslednji voznik je prav tako vozil po predpisih.

Za tem so menjali lokacijo, stanje so preverjali v Kamniku. Ustavili so polnoletnega, a mlajšega voznika e-eskiroja. Naprava je pokazala, da je dosegel kar 45 kilometrov na uro. Za prekoračitev nad 25 kilometrov na uro je globa 250 evrov. In to ni bilo vse, policija je prav tako zasegla manjšo količino neke snovi za katere je sum, da je droga. Ob vsem tem pa je vozil tudi po cesti, kar je še en prekršek. Skupaj s prehitro vožnjo, to pomeni globo okoli 290 evrov.

Naslednji primer je bil po mnenju policaja še znotraj meje, merilnik je pokazal 26, 4 kilometrov na uro. Voznik skiroja je povedal, da tovarniških nastavitev ne spreminja. Po njegovih besedah vozi: "normalno, pošteno, kot je treba."

Policaj je povedal, da: "Ne smemo metati vseh v isti koš. So tudi taki, ki imajo predelane skiroje in grejo tudi po 90kilometrov na uro ali več. Takšni med prehitevanjem ogrožajo ostale udeežence, kot so kolesarji in pešči."

Tudi poškodb je več - če jih je bilo leta nazaj letno okoli 100, jih je zdaj 5 do 6 krat več. "Ko padeš pri 25 kilometrih na uro je to vseeno neka brzina," pravi policaj.

Policisti opozarjajo tudi, da se lahko na skiroju pelje le voznik, nikakor dva. "Predvsem bi pozval starše, ki prevažajo svoje otroke, da je to zelo nevarno," dodaja policaj.

Policija predelanih, prehitrih e-skirojev ne more zasesti. Zakonodaja tega zaenkrat še ne predvideva. Konec leta naj bi se spremenila in pravila naj bi se zaostrila.