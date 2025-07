Policija naj bi kazensko ovadila Tonina, Vrtovca, Žaklja in Horvata

Na mariborski policijski upravi so na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper štiri fizične osebe. Po poročanju portala N1 naj bi šlo za štiri vidne člane Nove Slovenije Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata, ovadba pa naj bi bila povezana z afero Knovs. Kot smo poročali, naj bi vidni člani NSi novembra 2023 na Policiji izvedli nenapovedani nadzor, med katerim naj bi preverjali, ali kriminalisti prisluškujejo tudi več članom njihove stranke.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so mariborski kriminalisti v okviru predkazenskega postopka zaradi suma storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja zbirali obvestila in druge dokaze, na podlagi katerih so na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper štiri fizične osebe. Četverica je osumljena, da so v sostorilstvu storili kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Jernej Vrtovec in Matej Tonin FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Za koga gre, na Policiji zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka, zaupnosti zbranih dokazov in zaščite učinkovitosti nadaljnjega kazenskega pregona ter varovanja osebnih podatkov ne razkrivajo, vendar pa portal N1 poroča, da naj bi šlo za štiri nekdanje in aktualne poslance stranke NSi Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata.

Janez Žakelj FOTO: Bobo icon-expand

Omenjeni štirje člani parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) iz vrst NSi so namreč na novembrski seji 2023 sprejeli sklep, da Knovs na Generalni policijski upravi (GPU) opravi nenapovedan nadzor. Le štiri dni kasneje se je skupina odpravila na GPU, kjer sta Žakelj in Tonin po odstopu nekdanjega prvega moža Darsa Valentina Hajdinjaka preverjala, ali kriminalisti prisluškujejo več osebam, povezanimi z NSi. Tonin in Žakelj naj bi namreč ob prihodu na Policijo predložila daljši seznam telefonskih številk. Želela naj bi ugotoviti, ali gre za številke, zoper katere kriminalisti izvajajo prikrite preiskovalne ukrepe (jim prisluškujejo), kasneje pa se je izkazalo, da sta bili na seznamu tudi številki Hajdinjaka in nekdanjega vodje področja vzdrževanja na Darsu Damijana Jaklina.

Poslanca NSi naj bi na enak način preverjala tudi nekatere druge ljudi, povezane s krščanskimi demokrati, ki poslujejo z državo. Med njimi naj bi bili tudi številki odvetnice Nine Zidar Klemenčič in primorskega podjetnika Sebastjana Vežnaverja, ki je, spomnimo, pravosodnemu ministrstvu prodal razvpito stavbo na Litijski cesti.

Vprašanja smo poslali tudi na NSi. Odgovore bomo dodali, ko jih prejmemo.

V NSi so sicer marca letos potrdili, da so se Tonin, Vrtovec, Žakelj in Horvat znašli v predkazenskem postopku bter da jim očitajo zlorabo položaja, saj da so večjemu številu ljudi pridobili nepremoženjsko korist. Takrat je predsednik stranke sporočil: "Samo v Sloveniji se lahko zgodi, da te obtožijo zlorabe položaja, potem ko postopkovno brezhibno izpelješ celoten nadzor in Policija na izvedbo nima nobene pripombe." Dodal je, da ima v skladu z zakonom o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb vsak državljan pravico, da preveri, ali se mu je nezakonito prisluškovalo. "Komisija nima diskrecijske pravice, da bi lahko rekla, da nadzora ne bo opravila, če je nekdo član NSi ali če je prisoten v medijskih zgodbah," je dejal Tonin. Ocenili so tudi, da gre za zlorabo Policije za politične obračune z opozicijo, kar so sicer takrat v Gibanju Svoboda zavrnili, prav tako pa tudi na Policiji, ki je izpostavila, da predkazenski postopek usmerja specializirano tožilstvo.

Janša: Tu gre za temeljno vprašanje demokracije