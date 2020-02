Policija naj bi Pivčevi zaradi grozilnega pisma zagotovila varovanje

Zaradi varnostnih postopkov vsebine pisma in prvih ukrepov policije ministrica ni želela komentirati. Po naših podatkih naj bi bila vsebina neprimernega pisma precej neposredna, in sicer grožnje s smrtjo, če DeSUS popelje v koalicijo Janeza Janše. Policija naj bi ministrici že zagotovila varovanje.

Na policiji konkretnega primera zaradi zagotavljanja varnosti varovanih oseb ne smejo komentirati. Povedali so le, da se občasno soočajo z grozilnimi pismi, enega takšnih pa naj bi obravnavali tudi v zadnjem obdobju.

Po naših informacijah policija dogodek obravnava kot kaznivo dejanje, kar pomeni, da so primer prevzeli kriminalisti. Če se spomnimo groženj nekdanjemu guvernerju Banke Slovenije Boštjanu Jazbecu, ugotovimo, da so kriminalisti postopek uspešno pripeljali do konca.