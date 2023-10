Policija naj bi poostrila nadzor okoli judovskih objektov v Sloveniji

Slovenija sicer zgolj sledi zgledu drugih evropskih držav. Varnost okrog judovskih objektov so od izbruha konflikta okrepili tudi v Franciji, Nemčiji, Avstriji, Veliki Britaniji in drugih evropskih državah.

Palestinsko skrajno gibanje Hamas je v soboto sprožil nepričakovan in silovit napad na Izrael. Ta je v sklopu povračilnih ukrepov danes uvedel popolno blokado Gaze in odredil mobilizacijo 300.000 rezervistov. Spopadi in raketno obstreljevanje med obema stranema potekajo že tri dni. Število smrtnih žrtev narašča, po zadnjih podatkih je bilo ubitih 800 Izraelcev in 560 Palestincev, ranjenih je več tisoč ljudi.