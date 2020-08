Policija naštela 1500 protestnikov, shod minil mirno

Shod se je okoli 19. ure pričel na Prešernovem trgu, kjer se je zbralo okoli 1500 protestnikov. Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev, urejali promet in

izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, so sporočili s PU Ljubljana.