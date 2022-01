Policija neupravičeno obračunavala nadure in odrejala pripravljenost

Spletni Dnevnik poroča, da je bilo vodstvo Policije "preradodarno z nadurami in odrejanjem pripravljenosti". Kot je ugotovil izredni nadzor, so namreč vsaj štirim višjim policijskim uslužbencem – trem policistom iz službe GPU in policistu iz sektorja za splošno kriminaliteto pri upravi kriminalistične policije – nepravilno oz. neupravičeno obračunavali nadure in odrejali pripravljenost.

Operativni štab za področje epidemije covida-19, za sodelovanje s katerim so policisti beležili nadure in pripravljenost, je spremljal varnostne razmere v kontekstu epidemioloških razmer, organiziranje in usklajevanje kadrovske in tehnične pomoči ter podobno. Delovati je začel 12. marca 2020, s svojim delom pa je zaključil 3. julija 2021. Da bi delo v njem potekalo nemoteno, so morali poskrbeti tudi za nadurno delo in pripravljenost policistov, vendar pa nadzor ugotavlja, da je pri tem prihajalo do nepravilnosti.

Nadzorniki so namreč ugotovili, da je prišlo do kršitev določbe zakona o delovnih razmerjih in uredbe o delovnem času. Vodstvo Policije je tako neupravičeno priznavalo dodatne ure dela, neustrezno določalo delovni čas in obračunavalo opravljanje delovnih ur. Pripravljenost pa, da so odredili v nasprotju z njenim namenom.