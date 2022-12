'Policija ni organ, ki bi izvrševal vladno politiko. To je organ, ki izvršuje zakon'

V kabinetu predsednika vlade zanikajo, da bi šlo pri ravnanju premierja Roberta Goloba za politične pritiske na Policijo, čeprav je ministrica v odstopu Tatjana Bonar v odstopnem pismu predsedniku vlade jasna: da je do neimenovanja Boštjana Lindava prišlo, ker je predsednik vlade Golob menil, da z Lindavom nista dovolj uresničila pričakovanj o čiščenju policije. Profesor Rajko Pirnat, s Pravne fakultete v Ljubljani je povedal, da je šlo pri tem dejanju sigurno za izvajanje političnih pritiskov, ki pa si jih vlada Roberta Goloba, po mnenju Pirnata ne bi smela privoščiti.

"Funkcija generalnega direktorja policije je mejna funkcija med politiko in profesionalnim delom policije, a vendar se imenovanj generalnega direktorja ne sme pogojevati s pogojem, ki pomeni kršitev zakona. Pogojem, ki pomeni poseganje v strokovno kadrovanje v Policiji. In to je glavni razlog. Neka določena meja usmeritev je sicer možna, a to ne pomeni to, da se usmerja v kadrovanje znotraj Policije. In to je nedvomno politični pritisk je," bil jasen profesor Pirnat.

Pirnat je še pojasnil, da predsednik vlade ne more zahtevati odpustitve določene osebe.

"Zakon ureja Policijo kot relativno neodvisen organ, čeprav je v sestavi ministrstva za notranje zadeve. Ta neodvisnost je pomembna, saj Policija izvaja zakon in ne izvršuje neko politiko," je povedat Pirnat, ki je pojasnil še, da v pristojnosti nalog premierja ni niti zahteva po menjavi direktorja policijske upravne enote.

"Tu gre za namreč kariernega policista in uradnika. Vsak človek ima neko politično prepričanje. In s tem ni nič narobe, dokler tega političnega prepričanja ne uporablja pri izvajanju svoje politike. Kjer pa se zahteva, da se neki karierni policisti zamenjajo za druge zgolj zaradi njihovega političnega prepričanja nakazuje na to, da naj policisti uporabljajo svoje politično prepričanje pri izvajanju svojega dela. To je absolutno nesprejemljivo in tu dajem prav ministrici Bobnarjevi. To je resna grožnja neodvisnosti Policije," meni Pirnat.