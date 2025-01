Policija ni ovadila župana Dornave, tožilstvo naj bi primer zavrglo

To pomeni, da policisti očitno niso našli dovolj dokazov za omenjeno kaznivo dejanje, ki bi obstajalo zgolj v primeru, da bi se Zorko dogovarjal z osebo, mlajšo od 15 let.

Policija tako na tožilstvo ni podala kazenske ovadbe, ampak le poročilo. To sicer za tožilce ni zavezujoče in se lahko odločijo drugače. Na vprašanje, kako so se odločili, so nam odgovorili, da je pristojna državna tožilka glede zadeve že sprejela odločitev, javnost pa bodo o njej obvestili, ko bodo formalno obveščene tudi vse vpletene stranke.