'Policisti niso uporabili prekomerne sile, bili so korektni in strokovni'

V javnosti so se glede ukrepov Policije na protestnem shodu v Ljubljani, ki je potekal prejšnji petek, pojavili očitki, da je bila sila, ki so jo uporabili, prekomerna in da so na shodu policisti sami izzvali protestnike. Očitajo jim tudi, da so bili v postopkih žaljivi in da so ciljno izvajali postopke tudi glede na rasno, versko in drugo pripadnost protestnikov.

"Policija nikakor ne ovira pravice do mirnega zborovanja ljudi,"poudarjajo na Policiji in dodajajo, da zavračajo vse očitke, ki se pojavljajo v javnosti. Ob tem so opozorili, da je bil petkov shod neprijavljen ter da so policisti že pred shodom zaznali posameznike, ki so prinašali predmete, ki jih ni dovoljeno prinašati na shod, kot so palice in pirotehnika. "Policisti so med drugim zaznali tudi kršitve javnega reda, ob katerih so kršitelji uporabili pirotehnična sredstva, kar je predstavljalo nevarnost za udeležence," pravijo.