Policija: Nismo dislocirana enota katerekoli politične organizacije

"V zadnjem obdobju smo priča vsakodnevnim neutemeljenim napadom na policijo z vsiljevanjem izmišljenih zgodb o njenem delu, ki so daleč od dejanskega dela policistov in kriminalistov, zato v policiji odločno obsojamo take pristope in sporočamo, da bomo v policiji, ne glede na aktualne družbene razmere, nadaljevali s svojim zakonitim, strokovnim in predanim delom še naprej zavzeto," so uvodoma zapisalo v sporočilu za medije na GPU.

Medijska gonja, ki so jo v zadnjem tednu dni deležni vodstvo policije, Nacionalni preiskovalni urad (NPU), njegov direktor, vodstvo Uprave kriminalistične policije ima po njihovem za cilj destabilizacijo kriminalistične policije, zmanjšanje učinkovitosti njenega delovanja in posredno vplivanje na njeno delo v konkretnih predkazenskih postopkih. "Delo v kriminalistični policiji in NPU, ki je njena operativna enota na državni ravni, nemoteno poteka, brez kakršnegakoli 'tihega upora', ki je samo ena od objavljenih lažnih novic," dodajajo.

Trenutno dogajanje je ovenjujejo kot posledico trenutnega časa, v katerem prihaja do medsebojnih obtoževanj različnih vpletenih strani v različnih medijih, ki za doseganje svojih ciljev izkrivljeno prikazujejo delo policije – kriminalistične policije in celo odprte predkazenske postopke. "V razpravo želijo vplesti tudi policijo in pri tem delujejo po načelu 'cilj opravičuje sredstvo', zato diskreditirajo določene enote, vodstvo in posameznike znotraj organizacije, vse s ciljem vplivanja na delo policije," so kritični na policiji.

"Kljub temu, da policija dosledno pojasnjuje neresnične navedbe in odgovarja na vprašanja medijev, saj stojimo za svojimi besedami, dejanji in ukrepi, pa lahko naslednji dan spet preberemo novo 'novico', sestavljeno iz nepreverjenih, zavajajočih in pogosto izmišljenih podatkov," so kritični na policiji in dodajajo, da bodo zato še naprej korektno obveščali javnost o svojem delu, saj si kot družbeno odgovorna organizacija ne morejo privoščiti, da bi novice, oblikovane na neobstoječih temeljih, vplivale na njihov ugled.

"Napadeni posamezniki iz policije so dolgoletni, karierni policisti in kriminalisti, ki že desetletja odlično opravljajo različne naloge in so bili na svoje položaje izbrani v skladu s postopki, ki veljajo za izbor za posamezno delovno mesto. Tudi v kriminalistični policiji poteka izbor novih kadrov v skladu s postopkom, ki velja za vse policiste, to je v skladu z določili zakona o javnih uslužbencih in Kolektivne pogodbe za policiste," dodajajo na GPU.

V zvezi z omenjenim poročanjem medijev je danes pooblaščena skupina parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) na NPU opravila nenapovedan nadzor. Kot je povedal poslanec SDS in podpredsednik komisije Žan Mahnič , so preiskovali sum pritiskov na člane in vodstva strank, ki se pogajajo o morebitni novi koaliciji. Dela komisije policija ne komentira.

"Vsak, ki pa je kadarkoli bil v vlogi odločevalca na notranjem ministrstvu ali generalni policijski upravi, pa se lahko vrne v svoj čas in premisli, ali so bile res vse kadrovske odločitve sprejete nepristransko," izpostavljajo in zato ostro obsojajo tudi neutemeljene napade na zaposlene in konstantne kršitve njihovih pravic, določenih s predpisi, ki urejajo položaj policistov, javnih uslužbencev in delovnih razmerij.

Pojasnili so tudi, da v konkretnem primeru, ki je v preteklih dneh najbolj buril slovensko javnost, preiskovalci NPU ne preiskujejo sumov nezakonitega financiranja političnih strank, ampak že od marca 2018 vodijo predkazenski postopek zaradi razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.

"Ne glede na to, kdo v tem primeru nastopa kot osumljena oseba, bo policija, sedaj in tudi v prihodnje, preiskavo izpeljala strokovno in zakonito in to ne glede na to, kakšnih pritiskov je ali še bo deležna. Pri tem bomo svoje delo opravili v skladu z načeli vladavine prava, visoko avtonomno, z absolutno, neomajno voljo do resnice in pravice, torej v skladu z vlogo, ki jo policija tudi ima in mora imeti," so še sklenili.

Črnčec zanika vzpostavitev vohunske mreže

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Damir Črnčec je medtem v odzivu preko odvetniške družbe zanikal poročanje nekaterih portal portalov blizu SDS, da je vzpostavil vohunsko mrežo, preko katere naj bi izvajal pritiske na člane in vodstva strank, ki se pogajajo o morebitni novi koaliciji.

"Damir Črnčec ni nikoli vzpostavil nobene vohunske mreže za zasledovanje in zbiranje podatkov o politikih SMC, DeSUS in SAB ali njihovih družinskih članih ter bližnjih sorodnikih, oziroma sploh nikakršne vohunske mreže. Nikakor ne drži, da naj bi si Damir Črnčec podredil policijo in obveščevalne službe ter da naj bi izkoristil svoje pretekle vodstvene položaje. Damir Črnčec ne deluje po navodilih Marjana Šarca, se ne vmešava (in se nikoli ni vmešaval) in ne zlorablja državnih institucij," so v odzivu na članek, objavljen na nekaterih srankarskih spletnih portalih v imenu Črnčeca sporočili iz Odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle.