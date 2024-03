Dirka po ljubljanski garažni hiši: policisti izdali 15 plačilnih nalogov

"Pri tem je treba poudariti, da smo se pri zagotavljanju javnega redu in mira izognili vsaki uporabi fizične sile," je povedal Kadunc. Pojasnil je, da so izdali 15 plačilnih nalogov in pet opozoril.

"Prišla sta dva policista, udeležencev je bilo 300, med njimi tudi veliko mladoletnikov. Ali bi bilo primerno, da stopita iz vozila, potegneta ven pendreke in začneta razganjati množico? Jaz mislim, da ne. Mislim, da sta se pravilno odločila in počakala na okrepitve," je pojasnil. Kmalu je na kraj prihitelo še več patrulj, policisti pa so začeli izvajati postopke za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja.

Na kraj so napotili patruljo, ki je ugotovila, da je na kraju več sto ljudi, množica pa je tudi obstopila službeno vozilo. Posnetek tega, kako se kljub sireni in opozorilnim lučem ni umaknila, patrulja pa je zapeljala vzvratno, je hitro zakrožil po družbenih omrežjih. Porodilo se je vprašanje, če je Policija s tem na nek način priznala premoč množici. Vendar pa Primož Kadunc iz oddelka za cestni promet pravi, da sta se policista odločila pravilno.

Policisti so v soboto zvečer prejeli obvestilo o večji množici ljudi z vozili v garažnih hiši na območju Rudnika, ki naj bi povzročali hrup in onemogočali vožnjo uporabnikom garažne hiše.

Zgodila se je tudi prometna nesreča

Prav tako so v garažni hiši obravnavali eno prometno nesrečo, ki jo je povzročil eden od voznikov, ki je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v železne stebričke, nato pa še v betonski steber. Kot so povedali na Policiji, v nesreči ni bil nihče poškodovan. "Pri tem pa preverjamo, ali obstajajo tudi okoliščine, da bi zoper povzročitelja nesreče podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje in ne zgolj prekrška zaradi povzročitve prometne nesreče," je pojasnil Kadunc.

V preteklosti obravnavali primere, ko je avto trčil v obiskovalce

Kadunc je poudaril, da je bilo še posebej moteče to, da se je dogodek odvijal v času, ko je trgovski center še obratoval. "To pomeni, da so bili v garažni hiši tudi obiskovalci nakupovalnega središča," pravi in dodaja, da garažne hiše niso mogli zapustiti. Opozoril je, da to početje ni bilo nevarno le za udeležence dogodka, pač pa tudi za te naključne osebe, ki so se tam znašla z drugimi nameni.

"Takšno početje je nevarno. Apeliramo, naj se tega ne grejo, naj poiščejo primerna mesta, naj poiščejo organizatorja, ki jim bo pripravil ustrezno mesto in zagotovil varnost," pravi Kadunc.

Je pa tudi starše mladoletnikov pozval, naj se z njimi pogovorijo o odgovornem ravnanju in o tem, kaj se jim lahko zgodi. Pojasnil je, da je velika sreča, da se v prometni nesreči, ki se je zgodila, ni nihče poškodoval. "Vendar pa poznamo primere s preteklosti, ko so vozila priletela v gledalce in so bili poškodovani. Že samo zadrževanje in gledanje teh vozil je nevarno," je dejal.

Lastnike trgovskih centrov oziroma garažnih hiš so pozvali, naj skušajo z varnostnimi službami varnost zagotoviti tudi v času, ko nakupovalna središča ne obratujejo. "Naj bodo garaže zaprte s fizičnimi pregradami, na primer rampami, da dostop do teh prostorov ne bo mogoč," je pozval.

Porast tovrstnih dogodkov so začeli opažati po izidu filma Hitri in drzni

Kot še pravi Kadunc, se s tovrstnimi zbiranji srečujejo že dalj časa. "Začele so se pojavljati s pojavom tistega prvega dela filma Hitri in drzni in od takrat naprej se v takšni ali drugačni obliki kar redno srečujemo s takšnimi prireditvami," je pojasnil in dodal, da običajno dogodki niso prijavljeni.

Udeležence k obisku poziva prek družbenih omrežij, ti pa se nato zberejo na javnem prostoru, kjer si ogledujejo vozila, dirkajo in povzročajo hrup. Za to početje si po Kadunčevih besedah radi izbirajo predvsem parkirišča in garažne hiše.