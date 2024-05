Policija: Samoorganiziranje na način, kot je v posnetku, je nesprejemljivo

OGLAS

Da je treba "vzpostaviti red" in da bodo "obračunali z migranti", so v videoposnetku, ki so ga objavili na Instagramu, povedali zamaskirani neznanci. Na posnetku je videti, kako so moškega, domnevno migranta, s prozorno folijo privezali na drog ulične svetilke, pozneje pa se z njim posneli tako, da je imel obraz prekrit z majico, okoli vratu je zanko, v rokah pa napis "Remigracija".

Slovenska Obrambna Straža FOTO: Posnetek zaslona Instagram icon-expand

"Vsako zbiranje in izražanje nestrpnosti ali sovraštva je nesprejemljivo" V izjavi za javnost je Policija sporočila, da ni prejela nobenega uradnega naznanila, niti nobene prijave kakršnega koli oškodovanca v zvezi z zadevo. "Vendar ker je prepoznati, da ima zadeva elemente organiziranja z namenom izvrševanja kaznivih dejanj in spodbujanje sovraštva, zadevo temeljito obravnavamo," je povedal Ludvik Kastelic, policijski inšpektor sektorja uniformirane policije. Poudaril je, da je namreč vsako zbiranje in izražanje nestrpnosti ali sovraštva, na način, kot je prikazano v posnetku, nesprejemljivo in vsebuje elemente kaznivih ravnanj. Vse, ki bi karkoli vedeli o okoliščinah, nastanku ali vsebini tega posnetka, zato na Policiji pozivajo, naj z njimi delijo informacije.

V posnetku so zamaskiranci dejali tudi, da je akcija, ki jo izvajajo, posvečena 27-letnici, ki so jo po njihovih trditvah v Tivoliju posilili trije migranti. Na policiji so poudarili, da niso obravnavali nobenega kaznivega dejanja posilstva v Tivoliju, kot je navedeno v videoposnetku. "Poudarjamo, kot že večkrat doslej, da je Ljubljana varno mesto. Policisti uspešno in učinkovito izvajajo naloge v mestu, tako da se zagotavlja varnost na najvišjem nivoju," je poudaril. Prav s tem namenom so ustanovili tudi posebno delovno skupino, ki je poslana na lokacije za katere sami, pa tudi na podlagi obvestil zaznavajo, da je navzočnost policije še posebej potrebna.

"Kakršno koli samoorganiziranje na način ali v oblikah kot je prikazano na tem videoposnetku, je prepovedano in zakonsko ni dovoljeno," je poudaril Kastelic.

Preiskava je v teku, policisti so zavarovali posnetke, več informacij pa, dokler ne ugotovijo vseh okoliščin, ne želijo podati. "Najmanj kar je, gre za prekršek po varstvu javnega reda in miru, kjer je določeno, da je prepovedano združevanje in delovanje v kontekstu, da osebe izvajajo naloge, ki dajejo videz izvajanja uranih oseb," pojasnjuje in dodaja, da oseb sicer še niso identificirali. Na splošno na Policiji opozarjajo še, da t.i. "vaške straže" ali druge podobne oblike samoorganiziranja v smislu, da bi občani sami opravljali naloge državnih organov oziroma policije, lahko predstavljajo varnostno tveganje in lahko tudi kaznivo ravnanje, zato v Policiji izrecno nasprotujejo njihovemu ustanavljanju. "Njihovo delovanje skrbno spremljamo, prilagajamo ukrepe za zagotavljanje varnosti in presojamo morebitna odklonska ravnanja. Vsakršno organiziranje in zbiranje z namenom izvrševanja kaznivih ravnanj je kaznivo," še enkrat poudarjajo. Prav zato bo policija vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin spremljala in presojala zakonitost in odgovornost. Poleg odgovornosti se morajo ustanovitelji ti. "vaških straž" zavedati tudi nevarnosti početja. V primeru da bi se posamezni storilci kaznivih dejanj prijetju uprli, bi lahko prišlo tudi do hudih in neželenih posledic.

Na Policijski upravi Ljubljana pravijo, da se zavedajo dejavnikov povečanih varnostnih tveganj, povezanih s področjem migracij in nastanitvijo oseb v azilnem domu. "V okolišu azilnega doma in tudi na drugih lokacijah, kot so avtobusna postajališča, avtobusna in železniška postaja Ljubljana, Logatec, ... zagotavljamo stalno opazovalno službo in dnevno ocenjujemo varnostne razmere in na tej podlagi načrtujemo ukrepe, tako da zagotavljamo varnost v največji možni meri in preprečujemo kazniva ravnanja," zagotavljajo. Policija se zaveda pomena tesnega sodelovanja z lokalno skupnostjo Je pa Kastelic ponovno poudaril še pomen sodelovanja z lokalno skupnostjo. "Samo organiziranje na način, kot je na posnetku, je nesprejemljivo. Vsi, ki želijo prispevati k varnosti, naj se povežejo s policisti, le na tak način bomo lahko skupaj pripomogli k višjemu standardu varnosti, kar si verjetno tudi vsi skupaj želimo," pravi. V Policiji podpirajo samozaščitna ravnanja občanov, usmerjena v zaznavanje ravnanj, ki lahko predstavljajo pripravljalna dejanja za izvrševanje kaznivih ravnanj, izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje premoženja (npr. namestitev varnostnih kamer, angažiranje varnostnih služb idr.) in tesno sodelovanje s Policijo.