Policija o gumijastih nabojih: 'Uporabili smo jih proti tistim, ki so najbolj napadali'

Poročali smo že, da so policisti v četrtek na izgredih v prestolnici uporabili različna prisilna sredstva proti množici, ki ni upoštevala ukazov. Izgredniki so jih namreč napadali z granitnimi kockami, drugimi nevarnimi predmeti in pirotehničnimi izdelki. " Z napadom je bilo ogroženo življenje in zdravje policistov, zato smo zoper izgrednike uporabili plinska in druga sredstva za pasivizacijo. Policisti so tako v izgredih z bombometom izstrelili 16 plinskih in pet gumijastih izstrelkov zoper do sedaj še neznane osebe ," so pet dni po dogodku in po objavi našega članka potrdili tudi na PU Ljubljana.

Kot so pojasnili, je uporaba gumijastih izstrelkov dovoljena pod enakimi pogoji kot plinska sredstva in je predpisana v 95. členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije v povezavi z 90. in 91. členom istega zakona. Pravilnik o policijskih pooblastilih pa v 48. členu določa način uporabe plinskih in drugih sredstev za pasivizacijo. Slovenska policija za izstreljevanje plinskih in gumijastih izstrelkov uporablja bombomet B&T GL06 kalibra 40 mm, v katerega je mogoče vstaviti eno ali drugo sredstvo. S plinskimi izstrelki se deluje zoper širšo množico, z gumijastimi pa zoper posameznike, ki so bolj aktivni pri napadu (na primer z metanjem nevarnih predmetov – v tem primeru granitnih kock, kamenja in drugih predmetov).

"Ker so se v javnosti pojavile informacije, da naj bi šlo pri gumijastih izstrelkih za prisilna sredstva, nevarna tudi za življenje ljudi, je potrebno dodatno pojasnilo. Za gumijasti izstrelek se sicer šteje izstrelek iz gume, pene, plastike, peska ali drugega materiala s podobnim učinkom. Slovenski policisti uporabljajo izključno penaste naboje in pet jih je bilo uporabljenih tudi na izgredih. Gre za naboje, ki so od vseh dovoljenih najvarnejši za osebe, zoper katere se uporabljajo. Teža samega projektila je 32 gramov, ima penast nos, zadnji del pa je votel in plastičen," so zapisali.