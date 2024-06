Policija in ministrstvo za izobraževanje z novim protokolom za primere varnostnih tveganj

Policija se je udeležila posveta o izboljšanju obveščanja med policijo in vzgojno-izobraževalnimi zavodi v primerih povečanja varnostnega tveganja. Ugotovitve sta predstavili državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin in državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič.

Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin je uvodoma spomnila, da je bila aprila na spletnem portalu zaznana grožnja, češ, da se bo na eni od osnovnih šol zgodil napad na učence. Takrat sta se minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda dogovorila, da bosta ministrstvi izboljšali protokol obveščanja in komuniciranja v podobnih primerih in hkrati izboljšala tudi sam protokol ukrepanja. Prav zato je danes potekala okrogla miza, na kateri so sodelovali strokovnjaki, ki so iz različnih zornih kotov predstavili pomembne vsebine. "Osrednja nit je bila seveda izboljšanje protokola obveščanja med policijo in vzgojno-izobraževalnimi zavodi v primerih povečanja varnostnega tveganja," je pojasnila in dodala, da je bil udeležencem predstavljen tudi osnutek obveščanja in ukrepanja.

"Pripravili smo osnutek protokola o medsebojnem obveščanju, in sicer zlasti za primere, ko se grožnja ne naša na posamezno šolo, ampak je splošna," je povedala. Gre za protokol, ki ima sistem semaforja. Zelena pomeni nizko stopnjo tveganja, rumena srednjo, rdeča pa visoko stopnjo tveganja. V praksi bo protokol deloval tako, da bo Policija glede na semafor najprej ocenila stopnjo nevarnosti, nato pa o tem obvestila ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Ministrstvo bo nato ustrezno obveščalo posamezne šole in druge vzgojno-izobraževalne zavode. Kdaj točno bo osnutek tudi podpisan, ni znano, bi pa se naj to zgodilo v kratkem. Je pa Dobrinova dodala še, da bodo skupaj s šolskim ministrstvo okrepili tudi preventivne dejavnosti, med drugim z dodatnim izobraževanem osebja in staršev, da bodo znali ustrezno komunicirati z otroki. "Dom, šola in ulica morajo ostati varni kraji za odraščanje, zato je odgovornost vseh nas, da zagotavljamo varnost našim otrokom v primerih varnostnega tveganja pa moramo odločno, učinkovito, hitro in premišljeno ukrepati in tudi pravilno komunicirati," je še povedala.

Slika je simbolična. FOTO: Shutterstock icon-expand

Da je varnost ena temeljnih vrednost družbe, pa je povedala državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič in dodala, da smo v šolskem okolju žal priča več oblikam nasilja. Spomnimo Policija je konec maja izsledila domnevnega avtorja spletne grožnje, ki je v začetku aprila povzročil preplah na slovenskih šolah. Preiskave so izvedli na območju Murske Sobote. 36-letniku zaradi kaznivega dejanja Zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost grozi do pet let zapora. V hišni preiskavi so pri njem našli ostre naboje, zato so proti njemu sprožili prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o orožju.