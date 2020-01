Policija o podrobnostih razbitja slovenske narko mafije

Zasegli so tudi več kosov nelegalnega orožja ter preko 150.000 evrov gotovine, za katero so prepričani, da je pridobljena s preprodajo prepovedanih drog.

Kriminalno združbo so najprej zaznali v Sloveniji, nato pa so ugotovili, da se ta združba povezuje tudi z določenimi osebami s Hrvaške. V torek so izvedli skupno, usklajeno zaključno akcijo.

Pridržali so 20 oseb, dve sta že na prostosti, 18 pa jih so jih privedli k preiskovalnemu sodniku v Ljubljani, ali je za njih odredil pripor pa bo znano na današnji novinarski konferenci.

Vodja združbe naj bi bil Aleš Zupančič, znan kot 'Bazenar'

Večina glavnih oseb v kriminalni združbi ima kriminalno zgodovino, njihova posebnost pa je, da so sami proizvajali amfetamine v večjih količinah.