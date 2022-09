PRENOS V ŽIVO: Policija o poteku preiskave domnevnega spolnega nasilja

Glede suma hudih kaznivih dejanj spolnega nasilja so policisti in kriminalisti Policijske uprave Ljubljana, v sodelovanju s policisti in kriminalisti z drugih policijskih uprav in Generalne policijske uprave, do nedavnega opravili že več kot 60 razgovorov s posamezniki, ki bi lahko podali koristne informacije o tem.

Na podlagi razlogov za sum kaznivega dejanja so doslej zaznali manj kot deset primerov kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, zoper človekovo zdravje in zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. V navedenih primerih so znane tako žrtve kot osumljenci teh dejanj.