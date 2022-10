Policija o preiskavi kaznivih dejanj s področja spolnega nasilja

Vodja sektorja kriminalistične policije v Ljubljani Martin Rupnik bo podal izjavo glede preiskave kaznivih dejanj s področja spolnega nasilja. Kot je znano, policisti in kriminalisti intenzivno preiskujejo vsebino anonimnih pričevanj o domnevnem spolnem predatorstvu v kulturno-umetniškem krogu, za katerim naj bi stal 28-letni Dušan Smodej.

Vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana Martin Rupnik bo podal izjavo glede preiskave kaznivih dejanj s področja spolnega nasilja. Izjavo bomo ob 13.30 prenašali v živo. Kot smo že poročali septembra, so policisti in kriminalisti Policijske uprave Ljubljana, v sodelovanju s policisti in kriminalisti z drugih policijskih uprav in Generalne policijske uprave, glede suma hudih kaznivih dejanj spolnega nasilja opravili že več kot 60 razgovorov s posamezniki, ki bi lahko podali koristne informacije o tem. V sklopu obsežne preiskave in več opravljenih razgovorov so pred slabim mesecem zaznali 10 kaznivih dejanj in identificirali tri osumljence.

icon-expand Posilstvo FOTO: Shutterstock

Med preiskavo so se srečevali s situacijami, ko so se osebe izogibale stiku s Policijo, prav tako so določene žrtve že podano prijavo umaknile. Določeni posamezniki se nahajajo v tujini, zato Policija sodeluje tudi s tujimi varnostnimi organi, je v izjavi za javnost septembra povedal direktor PU Ljubljana Damjan Petrič.

Afera Smodej izbruhnila po anonimih pričevanjih na Instagramu Avgusta se je na družbenem omrežju Instagram pojavil profil proti_nasilju_dusana_smodeja, na katerem uporabniki, predvsem pa uporabnice, anonimno delile svoje izkušnje z znanim Novomeščanom. V svojih pričevanjih so med drugim izpostavljale spolne zlorabe, spolno nasilje in nadlegovanje, pa tudi, da jih je izkoristil v času opitosti ali jim sam podtaknil droge. Novinarji naše medijske hiše so govorili tudi z udeleženci zabav v Fotopubu, ki so povedali, da le-te niso nič novega in da se odvijajo zadnjih pet let. "Vsi so že nekaj časa vedeli, kaj se dogaja, pa nihče ni nič rekel," je povedal eden od njih.

icon-expand FOTO: Posnetek zaslona icon-chevron-left icon-chevron-right

Dušan Smodej je obtožbe označil za neutemeljene. "Obtožbe so plod moje znanke, ki mi zadnji teden grozi s smrtjo, z objavami o meni pa me izsiljuje za denar," je zapisal in poudaril, da je Instagramov profil, ki je po njegovih besedah postal zbirnik njegovih transgresij, orodje za izsiljevanje in maščevanje. "Vse obtožbe spolnega nasilja zanikam. V kolikor lahko kdo dokaže nasprotno, ga pozivam, da proti meni vloži kazensko ovadbo," je še dodal.