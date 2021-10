PRENOS V ŽIVO: Policija o preiskavi pisemskih pošiljk, namenjenih Janši in Toninu

Janez Janša in Matej Tonin

Kot smo poročali včeraj, so neznani storilci predsedniku vlade Janezu Janši in ministru Mateju Toninu grozili s smrtjo. V ovojnicah, ki sta jih prejela na dom, sta bila priložena naboja, prav tako sta prejela svoje fotografije, na katerih so narisane tarče.