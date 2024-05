Avtorju spletne grožnje, ki je sprožila preplah, grozi do pet let zapora

Dosedanje izsledke preiskave v povezavi z objavljenim komentarjem na spletnem omrežju v začetku aprila letos je na novinarski konferenci pojasnil Martin Rupnik , vodja Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana. Rupnik je dejal, da so po zaznani objavi nemudoma izvedli vse prve ukrepe in o tem obvestili vse pristojne službe. Vsebina ni bila usmerjena proti nobeni konkretni ustanovi, povedal, policija pa da se je takoj odzvala.

Policija je ugotovila sum storitve kaznivega dejanja Zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, upoštevajoč usmeritve Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani in obvestila, ki so jih uspeli zbrati. "Neznana oseba je lažno sporočila, da grozi nevarnost in tako povzročila, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale brez potrebe, pri čemer je bila z dejanjem povzročena večja premoženjska škoda," je povedal.

V sklopu predkazenskega postopka so na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani naslovili dve pobudi za pridobitev registracijskih podatkov ter IP naslovov. Po pridobljenih podatkih so storilca identificirali, kot nujno preiskovalno dejanje pa so pridobil in izvršili odredbo ljubljanskega okrožnega sodišča za opravo hišne in osebne preiskave.

Pri hišni preiskavi so zasegli več elektronskih naprav za katere obstajajo razlogi in okoliščine, da so bile uporabljene pri storitvi kaznivega dejanja. Prav tako pa so zasegli tudi nekaj kosov ostrih nabojev. Ko bodo opravili analizo, bodo proti osumljencu vložili prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o orožju. Po analizi in vrednotenju podatkov elektronskih naprav bodo kazensko ovadbo ustrezno dopolnili, je dodal vodja Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana.

Rupnik je povedal, da 36-letnemu avtorju spletne grožnje, zaradi suma storitve kaznivega dejanja grozi do pet let zapora. Dodal je, da so moškega v preteklosti že obravnavali za kaznivo dejanje poskusa preprečitve uradnega dejanja uradni osebi.