Gre za nadaljevanje sodelovanja Slovenije z regijo Zahodnega Balkana in drugimi državami ter tretjo mednarodno operacijo, poimenovano MOZAIK.

Na novinarski konferenci sta ugotovitve predstavila Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, in Primož Podbelšek, višji kriminalistični inšpektor specialist iz Oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana.

Tekavec je povedal, da so kriminalisti ugotovili, da gre za več kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo mladoletnih oseb. Na slikovnih in video datotekah so prikazane mladoletne osebe, ki jih spolno zlorabljajo odrasle osebe, in mladoletne osebe, ki so na posnetku gole. Pri tem so tudi potrdili, da med zlorabljenimi ni bilo slovenskih otrok.

Podbelšek je dejal, da so, tako kot v lanskem letu, nadaljevali s preiskavami omrežji, ki delujejo na način "peer 2 peer" oz. od uporabnika do uporabnika, ki so namenjena razširjanju različnih vsebin. Pri tem so pridobili podatke, da obstaja utemeljen razlog za sum, da je sedem uporabnikov pridobivalo in razširjalo gradivo, ki prikazuje spolne zlorabe otrok. Pri tem so ugotovili identitete osumljencev, ki prihajao iz Ljubljane, Maribora, Celja, Kopra, Murske Sobote in Novega mesta. Med hišnimi preiskavami so zasegli 175 elektronskih naprav in drugih nosilcev elektronskih podatkov ter več optičnih medijev. Pri preiskavah je sodelovalo 31 kriminalistov in policistov.

Kriminalisti so zaključili z vsemi 11 preiskavami kaznivih dejanj, ki so jih izvedli v okviru lanske preiskave. Proti vsem osumljencem so podali kazenske ovadbe za kazniva dejanja. Proti trem so odredili pripor. Pri eni od teh preiskav so odkrili tudi tri otroke, ki so bili žrtve zlorab.

V okviru akcije EMPACT, kjer so sodelovali s kriminalisti iz Madžarske, Hrvaške, Srbije, Črne Gore, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Albanije. Skupaj so s kriminalisti iz teh držav, so v prvi polovici junija izvedli 44 hišnih preiskav pri 46 osumljencih in zasegli 393 elektronskih naprav. Do sedaj so identificirali in rešili 13 otrok, ki so bili žrtve spolnih zlorab.

Pri tem so policisti opozorili, da najbolj pogoste oblike spolne zlorabe otrok preko interneta še vedno ostajajo nagovarjanje otrok na spolnost in na izdelavo intimnih fotografij, izmenjava gradiva spolnih zlorab otrok med storilci in oblike spolne zlorabe mladoletnih oseb, ko si fant in dekle v intimnem razmerju pošiljata intimne fotografije, nato pa jih eden izmed njiju razširi naprej.