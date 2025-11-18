Svetli način
Slovenija

Sedem uporabnikov pridobivalo in razširjalo gradivo, ki prikazuje spolne zlorabe otrok

Ljubljana, 18. 11. 2025 12.41 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V.
Komentarji
28

Na novinarski konferenci Generalne policijske uprave in Policijske uprave Ljubljana so predstavili usklajeno mednarodno kriminalistično operacijo na področju preiskovanja spolnih zlorab otrok preko interneta, poimenovani MOZAIK 2025, ki je potekala v okviru Evropske platforme za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (EMPACT). Pri tem so ugotovili, da je sedem uporabnikov pridobivalo in delilo gradivo, ki prikazuje spolne zlorabe mladoletnikov.

Spletne zlorabe otrok
Spletne zlorabe otrok FOTO: Thinkstock

Gre za nadaljevanje sodelovanja Slovenije z regijo Zahodnega Balkana in drugimi državami ter tretjo mednarodno operacijo, poimenovano MOZAIK.

Na novinarski konferenci sta ugotovitve predstavila Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, in Primož Podbelšek, višji kriminalistični inšpektor specialist iz Oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana.

Tekavec je povedal, da so kriminalisti ugotovili, da gre za več kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo mladoletnih oseb. Na slikovnih in video datotekah so prikazane mladoletne osebe, ki jih spolno zlorabljajo odrasle osebe, in mladoletne osebe, ki so na posnetku gole. Pri tem so tudi potrdili, da med zlorabljenimi ni bilo slovenskih otrok. 

Podbelšek je dejal, da so, tako kot v lanskem letu, nadaljevali s preiskavami omrežji, ki delujejo na način "peer 2 peer" oz. od uporabnika do uporabnika, ki so namenjena razširjanju različnih vsebin. Pri tem so pridobili podatke, da obstaja utemeljen razlog za sum, da je sedem uporabnikov pridobivalo in razširjalo gradivo, ki prikazuje spolne zlorabe otrok. Pri tem so ugotovili identitete osumljencev, ki prihajao iz Ljubljane, Maribora, Celja, Kopra, Murske Sobote in Novega mesta. Med hišnimi preiskavami so zasegli 175 elektronskih naprav in drugih nosilcev elektronskih podatkov ter več optičnih medijev. Pri preiskavah je sodelovalo 31 kriminalistov in policistov.

Kriminalisti so zaključili z vsemi 11 preiskavami kaznivih dejanj, ki so jih izvedli v okviru lanske preiskave. Proti vsem osumljencem so podali kazenske ovadbe za kazniva dejanja. Proti trem so odredili pripor. Pri eni od teh preiskav so odkrili tudi tri otroke, ki so bili žrtve zlorab.

V okviru akcije EMPACT, kjer so sodelovali s kriminalisti iz Madžarske, Hrvaške, Srbije, Črne Gore, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Albanije. Skupaj so s kriminalisti iz teh držav, so v prvi polovici junija izvedli 44 hišnih preiskav pri 46 osumljencih in zasegli 393 elektronskih naprav. Do sedaj so identificirali in rešili 13 otrok, ki so bili žrtve spolnih zlorab.

Pri tem so policisti opozorili, da najbolj pogoste oblike spolne zlorabe otrok preko interneta še vedno ostajajo nagovarjanje otrok na spolnost in na izdelavo intimnih fotografij, izmenjava gradiva spolnih zlorab otrok med storilci in oblike spolne zlorabe mladoletnih oseb, ko si fant in dekle v intimnem razmerju pošiljata intimne fotografije, nato pa jih eden izmed njiju razširi naprej.

zloraba otrok internet
KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
asdr
18. 11. 2025 14.23
+1
Groza.
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
18. 11. 2025 14.20
-1
SDS menda..
ODGOVORI
1 2
jobo
18. 11. 2025 14.11
+3
Imena in njihove fotografije prosim.
ODGOVORI
4 1
VelikoVedro
18. 11. 2025 14.07
+6
V Inglorious Basterds imajo dobro rešitev za to - vgravirat jim v čelo kaj so. In objavit njihove osebne podatke javno.
ODGOVORI
6 0
Dacar
18. 11. 2025 14.03
+6
To zame ni človek ampak pošast!
ODGOVORI
6 0
Arzen
18. 11. 2025 14.01
+0
EU JE NAPOVEDALA DA BO POTREBNO ZA VOJSKOVANJE UKRAINE V LETU 2026 ZAGOTOVITI 800MILJARD EUR!!! MI PA ZBIRAMO ZAMAŠKE IN POŠILJAMO SMSE ZA ZDRAVLJENJE 5TIH OTROK V LETU 2026 V VREDNOSTI 5 MIL!!! SRAMOTA V KAKŠNI DRŽAVI ŽIVIMO IN KDO NAS VODI!!! UVAJAJO ANASTEZIJO IN PRAVICO DO SPLAVA NAMESTO DA BI UREDILI DOMOVE ZA OSTARELE IN VRTCE!!! DELALI BOMO KMALU DO 70 LETA KO PA NE BOŠ MOGEL VEČ TE BODO USPAVALI!!
ODGOVORI
4 4
Mk791
18. 11. 2025 14.13
+0
Anestezija je že nekaj časa v uporabi :)
ODGOVORI
3 3
Janez_53
18. 11. 2025 14.15
+4
Arzen, o čem lupetaš??? Saj ne razumeš, kaj prebereš. O kakšni "ANASTEZIJI" bluziš? Razen tega ta članek govori o nečem popolnoma drugem! Pa male tiskane črke se nauči, kajti z velikimi tiskanimi črkami pišejo le otroci v prvem razredu.
ODGOVORI
4 0
Klobasazulu
18. 11. 2025 13.58
-1
kje je primc .. za otroke gre
ODGOVORI
3 4
Janez_53
18. 11. 2025 14.18
-1
Ne, tu ga ni, ker v take teme se ne spušča. Ne vem, zakaj ne. Verjetno se oglaša le takrat, ko mu šef to naroči.
ODGOVORI
1 2
proofreader
18. 11. 2025 13.58
+5
Toliko stare imajo v nekaterih delih že svojega otroka. Ali dva.
ODGOVORI
6 1
xoxotox6
18. 11. 2025 13.58
-1
a vlada je že odstopila katastrofa za katastrofo??????
ODGOVORI
4 5
štrekeljc
18. 11. 2025 14.15
+2
Zakaj? Ker je odkrila vaše lumparije?
ODGOVORI
3 1
enapi
18. 11. 2025 13.50
+9
v cerkev še naj pokukajo
ODGOVORI
12 3
patogen
18. 11. 2025 13.54
-3
Ti kar z imeni na plan. Zagotovo imaš cel spisek.
ODGOVORI
4 7
U1665256761563
18. 11. 2025 13.55
+11
Pokukajo naj povsod, kamor je treba, zakaj samo v cerkev.
ODGOVORI
11 0
enapi
18. 11. 2025 13.55
+1
Policija v legla desničarjev (cerkev, dolenjska,...) ne dreza.
ODGOVORI
5 4
Duš-koš
18. 11. 2025 14.17
+1
eden od iz spiska je tisti,h kateremu greš vsako nedeljo, pa še financira ga-nabirka.Ta je sam eden od neštetih.
ODGOVORI
2 1
Duš-koš
18. 11. 2025 14.19
+1
Cerkvenjak baje spoštujete 10 božjih zapovedi, al ne?!
ODGOVORI
1 0
ŠeVednoPlešem
18. 11. 2025 13.36
+11
Škofja Loka, nekdanji ministrant, lokalni novinar, svojo dejavnost skrival v kleti, razpečevanje video materiala z otroško pornografijo, oče, mož, "običajni občan". Za kriminal ni treba iti v Žabjak na Dolenjsko.
ODGOVORI
14 3
Bebo2
18. 11. 2025 13.54
+2
ja pa je treba, ker tam je kriminal vsakodnevni način življenja
ODGOVORI
5 3
Pajo_36
18. 11. 2025 13.55
+0
In tile bodo seveda proti zdajle na referendumu, sej ko financerji desnuharjev v Sloveniji, beri Izraelci, streljajo otroke direkt v glavo, prsa, jim pobijajo starše, ko čakajo na hrano, to je pa sprejemljivo, to je ok, ker to je islamizem in terorizem, ja. Ogabno, res ! Sam res, kje je tale model? A ga je RKC poslala na kak tabor v Vatikan?
ODGOVORI
4 4
Vakalunga
18. 11. 2025 13.25
+19
Kaj na internetu v ŽABJAK pojdite in tja kjer rojevajo 13 letnice, a tja pa ne upate..)))) Dvolična zakonodaja in DRŽAVA ki absolutno ne funkcionira
ODGOVORI
23 4
galeon
18. 11. 2025 13.28
+9
Jaz sem dodal še druga naselja pa sem bil zbrisan. Tudi tukaj je dvoličnost.
ODGOVORI
10 1
Morgoth
18. 11. 2025 13.36
+2
Rešitev je S&K.
ODGOVORI
2 0
ŠeVednoPlešem
18. 11. 2025 13.37
+7
za kriminal ni treba iti v Žabjak na Dolenjsko
ODGOVORI
8 1
Duš-koš
18. 11. 2025 14.25
res je, v cerkev je treba poslat kriminaliste.
ODGOVORI
0 0
