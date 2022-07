Družinska tragedija: Pri 61-letniku našli več kosov orožja

Kot smo že poročali, je v ponedeljek v Šentjurju pri Celju prišlo do streljanja, v katerem sta umrli dve osebi. Gre za 61-letnega moškega in 64-letno zunajzakonsko partnerko.

Prve ugotovitve kažejo, da je moški, v dopoldanskih urah ustrelil izvenzakonsko partnerko in nato ustrelil še sebe.

Pri ogledu so našli in odvzeli več kosov dolgocevnega in kratkocevnega orožja in več nabojev. Za vse zaseženo orožje, razen za orožje, ki ga je uporabil pri storitvi kaznivega dejanja, je moški imel orožne listine oziroma dovoljenja za posest orožja.