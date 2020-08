Policija o varovanju Pompea: Kratkotrajno, a varnostno eno od zahtevnejših

Ameriškega zunanjega ministra Mikea Pompea bodo na obisku v Sloveniji, ki bo večinoma potekal na Bledu, varovali tako slovenski policisti kot ameriški varnostniki. Policija podrobnosti seveda ne razkriva, povedali pa so, da bo varovanje kratkotrajno, a zahtevno. Zapore cest in zračnega prostora, celo varjenje jaškov, ob pomembnih obiskih niso nič nenavadnega, Putin, na primer, pa je s seboj pripeljal celo ruske ostrostrelce.

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je včeraj na Češkem začel turnejo po štirih evropskih državah, v okviru katere bo jutri obiskal tudi Slovenijo. V ozadju njegovih obiskov so predvsem pogovori o varnosti telekomunikacijskih omrežij naslednje generacije, ta prizadevanja pa so uperjena predvsem proti kitajskemu telekomunikacijskemu gigantu Huaweiu.

V ospredju njegovega postanka v Sloveniji bo posebna izjava o varnosti omrežij 5G z ZDA, ki jo bo v imenu Slovenije podpisal zunanji minister Anže Logar, Pompeo pa se bo sestal tudi s premierjem Janezom Janšo in predsednikom Borutom Pahorjem. To bo sicer prvi obisk kakega ameriškega zunanjega ministra po 23 letih, ki bo trajal le nekaj ur, večina obiska pa bo potekala na Bledu. Policija: Varovanje kratkotrajno, a varnostno eno od zahtevnejših Na Policiji smo se pozanimali, ali bodo ob njegovem obisku veljali kakšni posebni varnostni ukrepi. Kot so nam pojasnili, bodo policisti pri varovanju ameriškega zunanjega ministra izvedli vse aktivnosti načrtovanja, koordiniranja in same izvedbe varovanja ter skrbeli za čim večjo pretočnost prometa. "Varovana oseba je varovana skladu z Uredbo o varovanju oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov. Poleg policistov iz Centra za varovanje za zaščito in drugih enot policije bodo pri varovanju sodelovali tudi ameriški varnostniki," so sporočili. Poleg tega bodo policisti na območju Gorenjske in Ljubljane skrbeli za varovanje kolon, pri čemer bodo izvajali kratkotrajne mobilne zapore prometa, s katerimi bodo skrbeli za čim večjo pretočnost v prometu, zaradi česar večjih zastojev ne pričakujejo. "Vsako varovanje ima svoje posebnosti, konkretno varovanje je sicer kratkotrajno, a varnostno eno od zahtevnejših,"so še zapisali na Generalni policijski upravi.

icon-expand Med glavnimi temami Pompeove turneje bo predvsem krepitev zavezništev v ameriškem "spopadanju" s Kitajsko v kibernetskem prostoru. FOTO: AP

Kaj pa drugi pomembni obiski v preteklosti? V preteklosti, ko so Slovenijo obiskali pomembni tuji gostje, je sicer vse potekalo brez težav, vsaj takšnih, ki bi bile vidne očem javnosti. Velik logistični zalogaj z vidika varovanja je bilo na primer srečanje Georgea Bushain Vladimirja Putina na naših tleh leta 2001, ko so policisti sporočili, da so imeli za osnovno izhodišče pri pripravi varnostnega načrta izkušnje, pridobljene med pripravami za obisk papeža Janeza Pavla II.inBilla Clintona v Sloveniji. Za pomembno srečanje 16. junija 2001 je bilo angažiranih okoli 2000 policistov. Uveden je bil poseben prometni režim, zaprt je bil tudi zračni prostor nad širšim območjem srečanja. Ljubljansko letališče je bilo ves dan zaprto, prepovedano je bilo na primer tudi ustavljanje v tridesetmetrskem pasu ob cestah, po katerih je peljala kolona. Bush je nato Slovenijo obiskal še leta 2008, ko so poleg slovenskih policistov in vojakov za varnost prav tako skrbeli tudi ameriški agenti, ki so v Slovenijo prispeli že nekaj dni pred predsednikom. Na območju letališča Brnik je bilo pred pristankom Air Force 1 prepovedano vsakršno gibanje oseb in vozil, več cest med Brnikom in Brdom pri Kranju je bilo zaprtih, za varnost je bilo poskrbljeno tudi iz zraka. Bush je na Brdu pri Kranju prespal in se naslednji dan udeležil vrha EU–ZDA, Ljubljane pa, tako kot leta 2001, tudi tokrat ni obiskal.

icon-expand Bush in Putin na Brdu pri Kranju FOTO: Reuters

Za Putina zapečatili pokrove kanalizacije in položili svež asfalt Če kdo, potem Rusi ničesar ne prepuščajo naključju, ko gre za varnost. Zato ne preseneča, da so bili varnostni ukrepi ob obisku njihovega predsednika Vladimirja Putina v Sloveniji zelo strogi. Putin, ki je ena najbolj varovanih osebnosti na svetu, se je pri nas mudil leta 2016, ob stoti obletnici Ruske kapelice pod Vršičem. Na Brnik sta tistega dne prileteli dve ruski letali – do zadnjega se ni vedelo, v katerem je on. Do ruske kapelice na Vršiču se je vozil po sveže položenem asfaltu, blizu ceste ni smelo stati nobeno vozilo. Vsi jaški, blizu katerih se je gibal, so bili zapečateni in zatesnjeni. Zanj je neuradno skrbelo kar 300 ruskih varnostnikov, ki so v Slovenijo pripotovali nekaj dni pred uradnim obiskom, s seboj pa pripeljali svoje ostrostrelce in limuzine z zatemnjenimi stekli. Ne le policija, za varnost sta skrbeli tudi vojska in specialna enota policije, ves čas pa je bil v zraku tudi policijski helikopter. Podrobne preglede so morali prestati vsi, ki so bili v Putinovi bližini, tudi obiskovalci slovesnosti pri Ruski kapelici. Putin v Sloveniji ni prespal, pač pa je po koncu obveznosti odpotoval nazaj v Moskvo.

icon-expand Varovanje ob Putinovem obisku. FOTO: Miro Majcen

Clintona na Kongresnem trgu pozdravilo več tisoč ljudi Povsem drugače pa je bilo ob prvem obisku kakega ameriškega predsednika v samostojni Sloveniji, ko je 21. in 22. junija 1999 Ljubljano obiskal tedanji predsednik Bill Clinton. Na Kongresnem trgu v Ljubljani ga je navdušeno pozdravilo več tisoč ljudi. Sprejeli so ga zelo toplo in tudi sam jim je naklonil veliko pozornost, ko jih je nagovoril.