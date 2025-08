Policija ob poginih psov na območju Bohinja ni zaznala kaznivih dejanj

Policisti so glede pogina psov preverili navedbe, ki so jih zaznali v objavah v medijih in na družbenih omrežjih, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Kranj.

Iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa so že v torek sporočili, da so pri obdukciji junija poginule psičke s toksikološko preiskavo dokazali prisotnost metaledehida in anatoksina. Metaldehid se najpogosteje uporablja v vabah za zatiranje polžev, prisotna pa je tudi v gorivu za prižiganje ognja. Za zastrupitev ali smrt zadostujejo že zelo majhne količine.