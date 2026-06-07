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Policija ob začetku sezone znova opozarja: žeparji aktivni tudi ob Blejskem jezeru

Bled, 07. 06. 2026 11.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Bled

Policisti ob začetku turistične sezone ponovno opozarjajo na žeparje. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev, so sporočili iz kranjske policijske uprave, potem ko so v soboto obravnavali primer drzne tatvine ob Blejskem jezeru.

Blejski policisti so bili o drzni tatvini ob jezeru obveščeni v soboto okoli 17. ure. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Kranj, je storilec pristopil do tuje turistke in ji iz nahrbtnika vzel denarnico. Prisvojil si je okoli 200 evrov gotovine.

Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so zapisali na policijski upravi.

Ob tem opozarjajo na žeparje, ki so prisotni po vsem svetu. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali preostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi, so pojasnili.

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FOTO: AP

Žeparji izkoriščajo gnečo in tesen stik z žrtvami za neopazno krajo. Pred njimi nas lahko po navedbah policije varuje le nenehna pozornost na predmete, ki jih imamo s seboj.

Storilci imajo radi učinek presenečenja in hitrosti, saj tako lažje izkoristijo nepazljivost žrtve, so še opozorili.

Bled tatvina žeparji policija turistična sezona

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