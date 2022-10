Policija objavila fotografije napadalca Branka Grimsa. Ga prepoznate?

Branka Grimsa je neznanec napadel v petek okrog 16. ure pred državnim zborom. Kot je poslanec povedal na današnji novinarski konferenci, je oseba pritekla iz smeri Državnega zbora in mu sledila do stopnišča Maximarketa, kjer ga je skušala poriniti po stopnicah. Grims je dejal, da se je uspel obdržati in da ni utrpel resnejših poškodb. Napad je označil za "organiziran, strahopeten in zahrbten".

Policija, ki primer preiskuje naproša vse, ki bi osebo prepoznali ali imeli o tem kakršne koli informacije, da obvestijo policijo na št. 113, Policijsko postajo Ljubljana Center na št. (01) 475 06 00, lahko tudi anonimno na 080 1200.