Policija objavila poročilo o političnih pritiskih, ki ga je Lindav posredoval Golobu

"Glede na javne pozive v medijih in glede na poziv kabineta predsednika vlade, da z namenom celovite obveščenosti z vsebino pisma, ki je bilo poslano predsedniku vlade, seznanimo javnost, v nadaljevanju to poročilo anonimizirano tudi objavljamo," so sporočili s Policije. Preberete si ga lahko v pripetem dokumentu.

icon-expand Boštjan Lindav FOTO: Bobo Kot je v odzivu zapisal v. d. generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav, so v pismu pojasnjeni "določeni politični pritiski", s katerimi je seznanil tako ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar kot tudi predsednika vlade Roberta Goloba. Kot pritisk razume tudi klice, ki jih v teh dneh dobiva iz kabineta predsednika vlade, je še dodal. "Nazadnje je bilo to včeraj, ko je svetovalec iz kabineta predsednika vlade poklical v. d. generalnega direktorja Policije, kljub vedenju, da je slednji v bolniškem stažu, in ga prepričeval o nujnosti srečanja s predsednikom vlade," so zapisali na Policiji. PREBERI ŠE Golob od Lindava terja pojasnila o političnih pritiskih nanj ali na Policijo