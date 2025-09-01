Policija obravnavala grožnjo šoli, osumljenca že identificirali

Grožnjo, ki je bila objavljena na družbenih omrežjih in se je nanašala na neugotovljen vzgojno-izobraževalni zavod v Sloveniji, je Policija ocenila s srednjo stopnjo tveganja. V skladu s protokolom o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj so o tem obvestili ministrstvo za šolstvo, ki je poslalo obvestilo vsem šolam in vrtcem.

Policisti so tako danes poostrili nadzor v okolici šol in izvajali aktivnosti za zagotavljanje varnosti. Kot so poudarili na Generalni policijski upravi, varnost otrok v tem času ni bila ogrožena.