Policija obravnavala grožnjo šoli, osumljenca že identificirali

Grožnjo, ki je bila objavljena na družbenih omrežjih in se je nanašala na neugotovljen vzgojno-izobraževalni zavod v Sloveniji, je Policija ocenila s srednjo stopnjo tveganja. V skladu s protokolom o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj so o tem obvestili ministrstvo za šolstvo, ki je poslalo obvestilo vsem šolam in vrtcem.
Policisti so tako danes poostrili nadzor v okolici šol in izvajali aktivnosti za zagotavljanje varnosti. Kot so poudarili na Generalni policijski upravi, varnost otrok v tem času ni bila ogrožena.
Z intenzivno kriminalistično preiskavo so dopoldne identificirali mladoletno osebo, ki je osumljena izvršitve grožnje. Ker gre za mladoletno osebo, več informacij ne razkrivajo.
"Namen naših ukrepov je zagotavljanje varnosti otrok, staršev in zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, zlasti na prvi šolski dan, za katerega želimo, da vsem ostane v lepem spominu," so še zapisali.