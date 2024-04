Policija: Ocenjujemo, da razlogov za paniko ni, ostanite mirni

V oddaji 24UR ZVEČER sta bila gosta minister za izobraževanje Darjo Felda in namestnik direktorja Policije Robert Ferenc. Slednji je pojasnil, da je Policija po strelskem napadu maja lani v Beogradu vodstva slovenskih osnovnih in srednjih šol seznanila s samozaščitnim ravnanjem in ukrepi, kako ravnati v primeru podobnih dogodkov.

Od maja lani so policisti obravnavali več 10 groženj s strelskimi napadi, nekatere so bile konkretne, je povedal Ferenc. Ponekod so izvedli tudi hišne preiskave. V nobenem primeru sicer ni bilo dokazov, ki bi potrjevali, da se bo napad dejansko zgodil. "Je šlo za hec med vrstniki. Pojasnilo je bilo, da niso mislili tako resno," je dejal Ferenc.

Kljub temu Policija vse grožnje skrbno obravnava in načrtuje ukrepe za izvedbo aktivnosti za izsleditev storilca in odpravo nevarnosti. Za razliko od preteklih groženj, ki so bile usmerjene na konkreten kraj in osebo, najnovejša grožnja ni bila konkretizirana. "Ne glede na to, da nismo dobili informacij, ki bi potrjevale, da bi do takega dogodka lahko dejansko prišlo, pa tudi smo ocenili, da je verjetnost zelo nizka, smo se odločili, da o sami informaciji oz. objavi obvestimo vodstva šol," pravi Ferenc, ki meni, da je Policija komunicirala ustrezno.

"Verjetnost je nizka, ampak nikoli ne veš. Obveščanje šol je šlo v smislu ozaveščanja in ukrepov ter aktivnosti, ki jih šole morajo izvajati," je še pojasnil. Po besedah Ferenca so pedagoški delavci tisti, ki so dnevno v stiku z učenci in spremljajo njihovo vedenje ter so poleg staršev prvi, ki zaznajo, ali je nekdo v stiski.