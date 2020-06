Policija odločno zavrača Janševe navedbe o vpletenosti v incident na meji

Na vprašanje, ali bi lahko res šlo za insceniran dogodek, so navedli, da je policija preverjala dejstva in okoliščine uradno pregonljivih kaznivih dejanj. "Pri tem po do sedaj zbranih podatkih ni ugotovila okoliščin, ki bi kazale na prirejanje dejanskega stanja oziroma insceniranost dogodka," so zapisali.

Premier Janša je v petek na Twitterju poobjavil prispevek, v katerem je ta razkrila domnevno identiteto omenjenega sprehajalca, hkrati pa navaja, da naj bi šlo "za radikalnega titoista in zagovornika Antifa". Televizija je na svoji spletni strani tudi navedla, da pri tem dogodku "ne gre izključiti možnosti o načrtni provokaciji Slovenske vojske in s tem tudi vlade z namenom insceniranja incidenta".