Policija odsvetuje udeležbo na današnjem shodu: Vzdržujte razdaljo in nosite maske

Danes bo v središču Ljubljane potekal neprijavljen shod, s katerim je Policija seznanjena, so sporočili iz PU Ljubljana. Udeležbo na shodu zaradi trenutnih epidemioloških razmer odsvetujejo. Udeležence so pozvali k vzdrževanju medsebojne razdalje in nošenju mask.

Kot so sporočili iz ljubljanske policijske uprave, shod doslej ni bil prijavljen na policijski postaji ali upravni enoti, kot to določa Zakon o javnih zbiranjih.

"Za udeležence shoda to pomeni, da organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe, kot je npr. preverjanje PCT pogoja, ni organiziral rediteljske službe, ni priskrbel dovoljenja za zapore cest, ni seznaniljavnosti s programom itd.", pojasnjujejo na PU Ljubljana.

"V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti, ki bodo s pozivanjem in usmerjanjem udeležencev shoda preprečevali ogrožanje ljudi in premoženja, vzdrževali javni red in mir ter zagotavljali varnost cestnega prometa," so zapisali v izjavi za javnost. Policija pa, kljub zavedanju pomena javnega izražanja mnenj in stališč, zaradi trenutne epidemiološke situacije odsvetuje udeležbo na shodu. "Razumeti je treba, da zbiranje ljudi v trenutnih razmerah lahko pomeni tudi dodatno tveganje za zdravje ljudi."

icon-expand Policija odsvetuje udeležbo na današnjem shodu. FOTO: Aljoša Kravanja

Vse, ki se bodo shoda kljub temu udeležili pa pozivajo, naj pravico do mirnega javnega zbiranja in izražanja stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov, ki se nanašajo na zagotavljanje javnega reda in ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. "Udeleženci so dolžni vzdrževati medsebojno razdaljo, v kolikor to ni mogoče morajo nositi zaščitno kirurško masko." Policija bo ves čas spremljala dogajanje. "V primeru morebitnih pozivanj ali izvrševanj kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe." Zaradi zagotovitve varnosti bo omejeno gibanje v okolici Državnega zbora. Območje shoda bo videonadzorovano. Prav tako opozarjajo, da na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov (npr. pirotehnična sredstva, palice, orodje).