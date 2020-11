Policija opozarja, da bo morebitne shode nadzorovala

Že takrat so po spletu krožile informacije, da bi se lahko podoben protest ponovil 26. novembra, zato je Policija sporočila, da je tudi na to pripravljena. Po naših informacijah sicer obveščevalne službe niso zaznale enake aktivnosti, kot je bila konec oktobra in v začetku novembra, a so kljub temu v pripravljenosti posebne policijske enote.

Protesti 5. novembra so bili eni hujših v Sloveniji v zadnjih letih, obveščevalne službe in Policija pa so opozarjale, da imajo informacije, da bi se lahko spremenili v izgrede – nekateri naj bi tja prišli ravno zato, da bi lahko napadli policiste. To se je tudi zgodilo, ranjenih pa je bilo 15 policistov, poleg tega pa tudi številni novinarji in mimoidoči. Policija je prvič v zgodovini uporabila gumijaste naboje, po letu 2012 pa tudi vodni top.

"Policija bo nadzirala spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepala," so sporočili s Policije in dodali, da bodo območje, v sklopu katerega bo zaznan morebitni shod, ter konkretni postopki s policisti videonadzorovani. Prav tako pozivajo vse, da se držijo veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa in upoštevajo navodila policistov.

Poudarjamo, da ne posegamo v pravice posameznikov do zbiranja in svobode izražanja, vendar pa je treba razumeti, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za zdravje vseh nas in jih je treba upoštevati. Vse pozivamo, da ravnajo odgovorno in spoštujejo ukrepe za zajezitev epidemije koronavirusa, tako zaradi sebe kot tudi zaradi drugih," so še dodali policisti.