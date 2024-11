Policija opozarja na prevare z lažnimi QR kodami na ljubljanskih parkomatih

Ljubljanski policisti so bili obveščeni, da so se na parkomatih po mestu pojavile sumljive QR kode, ki naj bi uporabnike vodile do spletne strani, kjer naj bi poravnali znesek parkirnine. Obrazec na spletni strani zahteva podatke bančnih kartic, podatki pa lahko neznancem služijo za goljufije. Policisti opozarjajo, da je plačilo parkirnine možno le z gotovino ali sistemom Urbana. Vse, ki so bili žrtev tovrstne zlorabe pa pozivajo, naj o tem obvestijo najbližjo enoto policije.

"Neznani storilci so na parkomate Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice namestili nalepke s QR kodami," so sporočili iz PU Ljubljana. QR koda je bila nameščena na avtomat kot dodatna možnost plačila parkirnine, uporabnika pa je vodila do spletne strani, kjer so od njega zahtevali podatke bančne kartice.

Na parkomatih po Ljubljani so se pojavile sumljive QR kode. FOTO: PU Ljubljana

Pridobljeni podatki na spletni strani pa so bili v nadaljevanju predmet zlorab oziroma goljufij, so še sporočili policisti. Takoj ko je nalepke zaznal upravljalec parkirišč, je parkomate pregledal in poskrbel za odstranitev vseh nalepk z lažno QR kodo. Kdaj so bile nameščene in kdo je za to odgovoren še ni znano, poteka kriminalistična preiskava.

Lažna spletna stran FOTO: PU Ljubljana