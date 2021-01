Policija opozarja: Na shode ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov

" Poudarjamo, da ne posegamo v pravice posameznikov do zbiranja in svobode izražanja, vendar pa je treba razumeti, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za zdravje vseh nas in jih je treba upoštevati," so še pojasnili in pozvali vse, naj ravnajo odgovorno in spoštujejo ukrepe za zajezitev epidemije covida-19 – tako zaradi sebe kot tudi zaradi drugih.

Gibanje ljudi bo za zagotovitev varnosti v okolici parlamenta in vlade omejeno, območje pa bo videonadzorovano. Policisti pozivajo vse, naj upoštevajo opozorila in navodila Policije ter spoštujejo vse odloke glede omejitve gibanja in zbiranja ljudi.

"Če bo prišlo do shoda, bomo skladno s pooblastili skrbeli za javni red, preprečevali izvrševanje kaznivih dejanj, varovali varovane objekte in zagotavljali varnost cestnega prometa. Opozarjamo, da na shode ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov, med katere lahko štejemo tudi lopate in metle, ki naj bi jih po napovedih uporabljali udeleženci. Policija bo zoper vse zaznane kršitve ukrepala skladno z zakonom."

Kot smo že poročali, na današnji "vseslovenski protest proti vsem političnim strankam, ki so vodile Slovenijo zadnjih 30 let" poziva civilna iniciativa Maske dol, glavna koordinatorka Anica Bidar , nekdanja podpornica Andreja Šiška , pa je sporočila, da bodo varnostniki Štajerske varde protestnike pred represivnimi organi varovali "s svojimi telesi in lesenimi štili".

Tudi Šiško je sporočil, da se Varda kot Prostovoljna obrambna skupnost svobodnih ljudi ne bo udeležila nobenega protesta v Ljubljani v prihodnjih dneh. " To velja tudi za protest, ki bi ga naj organizirala Anica Bidar – beri Miha Bidar – s sodelavci!" Kot je zapisal, " gre za načrtno provokacijo, za načrtno delitev in za načrtno poglabljanje sporov med pripadniki in pripadnicami slovenskega naroda in slovenskega ljudstva, ki koristi vsem drugim, samo našemu narodu ne. Zato se Varda tovrstnih protestov v nobenem primeru ne bo udeležila ," je zapisal. Dodal pa je, da se sleherni pripadnik ali pripadnica Varde lahko protestov udeležuje kot posameznik, saj kot poveljnik Varde nima pravice, da bi komur koli omejeval njegovo politično udejstvovanje.

Pripadniki vard so sicer udeležbo na protestu zanikali. "Nobena izmed vard nima čisto nič skupnega z načrtovanim protestom in v njem organizirano ne bo sodelovala," so zapisali.

Od shoda se distancirajo kolesarji, gibanje Antifa in opozicija

Protestnice in protestniki petkovih kolesarskih protestov so sporočili, da se od protesta "zanikovalcev epidemije" distancirajo. "Ne stojimo za pobudo dogajanja, ki je predvideno za sredo, in ne želimo biti povezani z njegovim razpletom," so zapisali. "Zelo podobni situaciji smo bili namreč priča že 5. novembra 2020, ko so se na vnaprej režiranih protestih zbrali posamezniki, ki so na protestih izvajali nasilje, ki naj bi upravičilo policijsko represijo. Eden izmed najaktivnejših promotorjev sredinega protesta pa je ravno Anis Ličina, ki je bil med glavnimi pobudniki tudi 5. 11. Druga pobudnica prihaja iz krogov slovenske varde. V vsakem primeru upamo, da bo protest potekal mirno in v skladu z zdravstvenimi smernicami (uporaba mask in ohranjanje varnostne razdalje)."

Tudi iz gibanja Antifa Ljubljana so sporočili, da se od napovedanih protestov v sredo distancirajo, "ker jih organizira sprega desnice in zanikovalcev virusa s Štajersko vardo, kriminalcem Ličino in motenim pojočim majorjem Troho na čelu". "Ti protesti nimajo nobene vsebine. Pričakujemo nasilje, tako od protestnikov kot tudi od represivnih organov. S tem nočemo imeti nobenega opravka. Še naprej podpiramo petkove kolesarske proteste in protestnike. Smrt janšizmu!"

Ogradila se je tudi opozicija. "V sredo, 13. januarja, bodo spet poskusili s 'protestom'. Če bo prišlo do izgredov, bodo tisti, ki so na strani vladajočih, spet kazali na opozicijo. Opozicija nima prav ničesar s tem, kolesarji pa tudi ne. Opozicija bo vložila konstruktivno nezaupnico in tako poskusila zamenjati vlado," je zapisal Marjan Šarec.

Predsednica SDTanja Fajon je tvitnila: "Pozivam ljudi, naj se ne udeležijo za jutri napovedanih demonstracij v Ljubljani. Epidemiološke razmere so slabe, skrajne skupine, ki organizirajo proteste, pa namigujejo na možnost nasilja in nepotrebnih provokacij."

"Manipulacija ljudstva na vse načine. Organizator tega je gospa, ki je bila desna roka šefa vard. Prav teh vard, ki sta jih zaščitili največji koalicijski stranki, SDS in NSi. In vlada točno to ve. Mi se distanciramo od teh pilotiranih protestov," je sporočil Marko Bandelliiz stranke SAB, tvit pa je poobjavila tudi predsednica strankeAlenka Bratušek.