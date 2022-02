Policija opozarja pred neprijavljenim shodom: Stroške shoda bodo krili organizatorji

Policisti vse morebitne udeležence napovedanega shoda znova pozivajo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa naj upoštevajo navodila in ukaze policistov. "Policija bo ves čas spremljala dogajanje na prizoriščih in cestnih relacijah, kjer bodo potekale aktivnosti, in ukrepe prilagajala varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov bo Policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe," so sporočili.

Shod naj bi sicer potekal v Ljubljani pod geslom "Konvoj svobode Slovenije". Policija opozarja, da zaradi neprijavljenosti shoda to pomeni, da organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe, niti ni priskrbel dovoljenja za zapore cest in jih ni seznanil s programom. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti.

Ob tem so opozorili, da bo na določenih mestih zaradi varnosti gibanje omejeno, območje shoda pa pod videonadzorom. Znova so posvarili pred prinašanjem nevarnih predmetov, kot so pirotehnična sredstva, palice, orodje ipd. Ob hujših kršitvah bo Policija shod razpustila. Udeležencem svetujejo, naj bodo pozorni na posamične dogodke, ki bi jih lahko ogrozili ali poškodovali. V takšnih primerih jim priporočajo, naj s svojim vozilom odpeljejo mimo in se takoj umaknejo na varno po najkrajši poti. "Z umikom oz. izpraznitvijo prostora bodo policistom omogočili učinkovito izvedbo njihovih nalog, obenem pa prispevali k čim hitrejši vzpostavitvi javnega reda in miru, predvsem pa pretočnosti prometa in tako odpravi vseh vrst ogrožanj. Med drugim je treba razumeti, da cestne povezave pogosto uporabljajo tudi ekipe za reševanje in bi bilo zaradi tega lahko ogroženo tudi življenje ljudi."

Udeležence, ki bi opazili kazniva dejanja, napade na policiste ali ogrožanje drugih življenj, pozivajo, naj dejanja sporočijo Policiji. Prav tako so povedali, da bodo poravnavo stroškov shoda terjali od organizatorjev. "Protesti na cestah, ki niso izvedeni skladno z dovoljenjem upravne enote in si organizator za izvedbo ni pridobil ustreznega elaborata za zapore cest, po katerih bo shod potekal, pomenijo povečana tveganja za udeležence prometa, v primerih oviranja prometa povzročajo gospodarsko škodo in motijo načrtovane poti udeležencev prometa. Za varovanje neprijavljenih protestov na cesti s povečanim tveganjem Policija aktivira številne resurse, kar povzroča obremenitve varnostnega sistema ter s tem povečane stroške, ki jih bo Policija terjala od organizatorjev neprijavljenega shoda."