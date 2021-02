Policija opozarja: pustne prireditve so prepovedane

Na Ptuju, kjer v okviru tamkajšnjega tradicionalnega kurentovanja na pustno soboto običajno poteka mestni pustni korzo, na katerem se po ulicah sprehodijo našemljeni meščani, so letos karneval prenesli na splet in lokalne televizijske medije.

Policija pred pustnim vikendom izpostavlja, da so še vedno v veljavi številni protikoronski ukrepi. Prireditve in druga praznovanja so prepovedana, prav tako tudi množično zbiranje ljudi, so navedli na Policijski upravi Koper. Spomnili so tudi, da voznik ne sme voziti s pustno masko, prav tako za volan ne sodijo alkohol in droge.

Pustno društvo Cerknica danes zvečer vabi na spremljanje njihove Facebookove strani in Youtube kanala, kjer bo butalski DJ postregel z venčkom pustnih uspešnic od zimzelenih do najnovejših. Na tak način bomo svoje razpoloženje lahko iz pustega spremenili v pustno, so obljubili na svoji spletni strani.

Tudi Turistično-informativni center Moravske Toplice je tradicionalno pustno rajanje na prostem preselil na splet. Z namenom, da najmlajšim ponudi kakovostne pustne vsebine in jim pričara posebno pustno doživetje, je pripravil spletni dogodek Virtualne norčije iz Moravskih Toplic. Zajema obilico pustnih video vsebin; od učenja pustne poslikave obraza in izdelave pustne maske do peke krofov, niso pa pozabili niti na nagrade. Video vsebine bodo vse do torka na ogled na njihovi Facebookovi in Instagramovi strani.

Ponekod so razstavili fotografije pustovanj iz minulih let in tako spomnili na pust v času brez covida-19, tako je denimo v Litiji in Mozirju.

Novi koronavirus pustil pečat tudi na letošnjih pustnih povorkah po svetu

Pust, ki je čas norčij ter številnih karnevalov in pustnih povork, bo tudi po svetu letos v znamenju pandemije covida-19. Sloviti beneški karneval tako prvič v zgodovini poteka prek svetovnega spleta. V brazilskem Riu de Janeiru so pustni karneval odpovedali.

V Benetkah so uro in pol dolg pustni program s številnimi umetniki pripravili že minuli teden. Večji del programa poteka iz znane palače Vendramin-Calergi. Drugi del prenosov se je začel v četrtek in bo trajal do 16. februarja.