Policija opozarja: Tarča tatov vozila ob pokopališčih, za volan brez maske

Policija je ob praznikih oziroma podaljšanem koncu tedna pripravila nekaj napotkov za večjo varnost na pokopališčih, v prometu in doma.
Ob obisku pokopališč pazite na svoje predmete, tarča tatov tudi parkirani avtomobili
Pri obiskih pokopališč in drugih javnih krajev, kjer je veliko ljudi, ne nosite denarnic, mobitelov in drugih vrednih predmetov v odprtih torbicah ali košarah. "Pri urejanju grobov jih imejte na očeh oziroma jih ne odlagajte tako, da bi ostali brez nadzora," svetujejo.
Najbolj obiskana v teh dneh bodo sicer parkirišča ob pokopališčih. "Naj vaše vozilo, ko ga boste parkirali, ne postane tarča tatov in vlomilcev," svarijo. Ljudi ob tem še posebej opozarjajo, da v vozilih na vidnih mestih ne puščajo torbic, aktovk, denarnic, telefonov in drugih vrednih predmetov. "Svoja vozila primerno zavarujte. Zaprite vsa okna, vrata, zaklenite vozilo in prtljažnik ter vklopite alarmno napravo. Izogibajte se parkiranju v neosvetljenih ulicah ali na parkiriščih."
Pred odhodom na pot preverite prevoznost cest in stanje na mejnih prehodih
Če se odpravljate na pot, pojdite pravočasno, dosledno upoštevajte cestnoprometna pravila in morebitne spremembe prometnega režima v bližini pokopališč ter upoštevate navodila policistov in redarjev. "Še preden sedete v vozilo, se pozanimajte o stanju in prevoznosti cest. Ob morebitnih zastojih ostanite strpni ter ohranjajte ustrezno varnostno razdaljo," sporočajo policisti.
Če načrtujete pot v sosednje države, pred odhodom preverite tudi stanje na mejnih prehodih in veljavnost svojih potovalnih dokumentov. "Zaradi dogajanj v širši regiji in morebitnih varnostnih tveganj je uveden začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko," pojasnjujejo na Policiji.
Zavarujte svoje nepremičnine
Stanovanja, hiše in drugi prostori niso med prazniki nič bolj ali manj ogroženi kot druge dni, vendar pa imajo storilci, če smo odsotni, več časa za pripravo in izvedbo kaznivega dejanja. "Zato je pomembno, da svoje prostore in imetje ustrezno zavarujemo in vzpostavimo občutek, da je v hiši ali stanovanju vedno nekdo prisoten. Vrednejše predmete shranite v primerne sefe ali blagajne, tehnične (monitorje, računalnike, projektorje ...) in druge vrednejše predmete (nakit ...) poslikajte in označite z individualnimi lastnostmi."
Varnost v cestnem prometu na noč čarovnic
Današnji večer bo minil tudi v znamenju vse bolj priljubljene noči čarovnic, kjer se veliko ljudi našemi v različne maske. "Pri tem opozarjamo, da med vožnjo v cestnem prometu vozniki ne smejo nositi mask. Zakon o pravilih cestnega prometa namreč v 35. členu predpisuje, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav tako, da bi se poslabšalo njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Sem spadajo tudi maske, lasulje, kostumi in podobno," še pravijo možje v modrem. Za neupoštevanje te določbe je za voznike motornih vozil predpisana globa 250 evrov in tri kazenske točke. "Torej za volan sedite brez maske in nikar pod vplivom alkohola, na prireditvah pa ne pozabite na lastno varnost in varnost svojega imetja. Naj bo noč čarovnic vesela in razigrana, vendar ne pri udeležbi v cestnem prometu," so še jasni na Policiji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.