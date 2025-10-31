Policija opozarja: Tarča tatov vozila ob pokopališčih, za volan brez maske

Začenjajo so se prazniki, ko je pričakovati povečan promet v okolici pokopališč, pa tudi na mejnih prehodih in cestah, ki povezujejo večja središča. Mnogo ljudi bo praznične dni in preostanek šolskih počitnic namreč izkoristilo za obisk sorodnikov, prijateljev ali le oddih. "V teh dneh zato ne pozabite na varnost," opozarjajo na Policiji. "Z ustreznim samozaščitnim ravnanjem lahko preprečite marsikatero neprijetnost. Ob obisku pokopališč pazite na svoje predmete, izognite se gneči z uporabo javnih prevoznih sredstev, če se odpravljate na pot, preverite stanje na cestah in mejnih prehodih, ob odhodu od doma pa zavarujte svoje nepremičnine."

Policija opozarja: V gneči na cestah in pokopališčih ne pozabite na varnost. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Policija je ob praznikih oziroma podaljšanem koncu tedna pripravila nekaj napotkov za večjo varnost na pokopališčih, v prometu in doma.

Ob obisku pokopališč pazite na svoje predmete, tarča tatov tudi parkirani avtomobili

Pri obiskih pokopališč in drugih javnih krajev, kjer je veliko ljudi, ne nosite denarnic, mobitelov in drugih vrednih predmetov v odprtih torbicah ali košarah. "Pri urejanju grobov jih imejte na očeh oziroma jih ne odlagajte tako, da bi ostali brez nadzora," svetujejo.

Zaradi pričakovane gneče v okolici pokopališč policisti svetujejo uporabo javnih prevoznih sredstev.

Najbolj obiskana v teh dneh bodo sicer parkirišča ob pokopališčih. "Naj vaše vozilo, ko ga boste parkirali, ne postane tarča tatov in vlomilcev," svarijo. Ljudi ob tem še posebej opozarjajo, da v vozilih na vidnih mestih ne puščajo torbic, aktovk, denarnic, telefonov in drugih vrednih predmetov. "Svoja vozila primerno zavarujte. Zaprite vsa okna, vrata, zaklenite vozilo in prtljažnik ter vklopite alarmno napravo. Izogibajte se parkiranju v neosvetljenih ulicah ali na parkiriščih."

Policija v teh dneh svetuje uporabo javnih prevoznih sredstev. FOTO: Shutterstock icon-expand

Pred odhodom na pot preverite prevoznost cest in stanje na mejnih prehodih

Če se odpravljate na pot, pojdite pravočasno, dosledno upoštevajte cestnoprometna pravila in morebitne spremembe prometnega režima v bližini pokopališč ter upoštevate navodila policistov in redarjev. "Še preden sedete v vozilo, se pozanimajte o stanju in prevoznosti cest. Ob morebitnih zastojih ostanite strpni ter ohranjajte ustrezno varnostno razdaljo," sporočajo policisti.

Med prazniki sicer velja Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, zato bo danes, jutri in v nedeljo med 8. in 22. uro veljala prepoved prometa za tovorna vozila in skupino vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7500 kg, traktorje, motokultivatorje, delovne stroje in vprežna vozila na cestah, kot jih določa 4. člen odredbe.

Če načrtujete pot v sosednje države, pred odhodom preverite tudi stanje na mejnih prehodih in veljavnost svojih potovalnih dokumentov. "Zaradi dogajanj v širši regiji in morebitnih varnostnih tveganj je uveden začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko," pojasnjujejo na Policiji.

Zavarujte svoje nepremičnine

Stanovanja, hiše in drugi prostori niso med prazniki nič bolj ali manj ogroženi kot druge dni, vendar pa imajo storilci, če smo odsotni, več časa za pripravo in izvedbo kaznivega dejanja. "Zato je pomembno, da svoje prostore in imetje ustrezno zavarujemo in vzpostavimo občutek, da je v hiši ali stanovanju vedno nekdo prisoten. Vrednejše predmete shranite v primerne sefe ali blagajne, tehnične (monitorje, računalnike, projektorje ...) in druge vrednejše predmete (nakit ...) poslikajte in označite z individualnimi lastnostmi."

Če kljub temu postanete žrtev kaznivega dejanja ali opazite storilca, svetujemo, da o tem takoj obvestite Policijo na telefonsko številko 113 ali pokličite na najbližjo policijsko postajo. Policija

Varnost v cestnem prometu na noč čarovnic