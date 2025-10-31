Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Policija opozarja: Tarča tatov vozila ob pokopališčih, za volan brez maske

Ljubljana, 31. 10. 2025 15.05 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
7

Začenjajo so se prazniki, ko je pričakovati povečan promet v okolici pokopališč, pa tudi na mejnih prehodih in cestah, ki povezujejo večja središča. Mnogo ljudi bo praznične dni in preostanek šolskih počitnic namreč izkoristilo za obisk sorodnikov, prijateljev ali le oddih. "V teh dneh zato ne pozabite na varnost," opozarjajo na Policiji. "Z ustreznim samozaščitnim ravnanjem lahko preprečite marsikatero neprijetnost. Ob obisku pokopališč pazite na svoje predmete, izognite se gneči z uporabo javnih prevoznih sredstev, če se odpravljate na pot, preverite stanje na cestah in mejnih prehodih, ob odhodu od doma pa zavarujte svoje nepremičnine."

Policija opozarja: V gneči na cestah in pokopališčih ne pozabite na varnost.
Policija opozarja: V gneči na cestah in pokopališčih ne pozabite na varnost. FOTO: Aljoša Kravanja

Policija je ob praznikih oziroma podaljšanem koncu tedna pripravila nekaj napotkov za večjo varnost na pokopališčih, v prometu in doma.

Ob obisku pokopališč pazite na svoje predmete, tarča tatov tudi parkirani avtomobili

Pri obiskih pokopališč in drugih javnih krajev, kjer je veliko ljudi, ne nosite denarnic, mobitelov in drugih vrednih predmetov v odprtih torbicah ali košarah. "Pri urejanju grobov jih imejte na očeh oziroma jih ne odlagajte tako, da bi ostali brez nadzora," svetujejo.

Zaradi pričakovane gneče v okolici pokopališč policisti svetujejo uporabo javnih prevoznih sredstev.

Najbolj obiskana v teh dneh bodo sicer parkirišča ob pokopališčih. "Naj vaše vozilo, ko ga boste parkirali, ne postane tarča tatov in vlomilcev," svarijo. Ljudi ob tem še posebej opozarjajo, da v vozilih na vidnih mestih ne puščajo torbic, aktovk, denarnic, telefonov in drugih vrednih predmetov. "Svoja vozila primerno zavarujte. Zaprite vsa okna, vrata, zaklenite vozilo in prtljažnik ter vklopite alarmno napravo. Izogibajte se parkiranju v neosvetljenih ulicah ali na parkiriščih."

Policija v teh dneh svetuje uporabo javnih prevoznih sredstev.
Policija v teh dneh svetuje uporabo javnih prevoznih sredstev. FOTO: Shutterstock

Pred odhodom na pot preverite prevoznost cest in stanje na mejnih prehodih

Če se odpravljate na pot, pojdite pravočasno, dosledno upoštevajte cestnoprometna pravila in morebitne spremembe prometnega režima v bližini pokopališč ter upoštevate navodila policistov in redarjev. "Še preden sedete v vozilo, se pozanimajte o stanju in prevoznosti cest. Ob morebitnih zastojih ostanite strpni ter ohranjajte ustrezno varnostno razdaljo," sporočajo policisti.

Med prazniki sicer velja Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, zato bo danes, jutri in v nedeljo med 8. in 22. uro veljala prepoved prometa za tovorna vozila in skupino vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7500 kg, traktorje, motokultivatorje, delovne stroje in vprežna vozila na cestah, kot jih določa 4. člen odredbe.

Če načrtujete pot v sosednje države, pred odhodom preverite tudi stanje na mejnih prehodih in veljavnost svojih potovalnih dokumentov. "Zaradi dogajanj v širši regiji in morebitnih varnostnih tveganj je uveden začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko," pojasnjujejo na Policiji.

Zavarujte svoje nepremičnine

Stanovanja, hiše in drugi prostori niso med prazniki nič bolj ali manj ogroženi kot druge dni, vendar pa imajo storilci, če smo odsotni, več časa za pripravo in izvedbo kaznivega dejanja. "Zato je pomembno, da svoje prostore in imetje ustrezno zavarujemo in vzpostavimo občutek, da je v hiši ali stanovanju vedno nekdo prisoten. Vrednejše predmete shranite v primerne sefe ali blagajne, tehnične (monitorje, računalnike, projektorje ...) in druge vrednejše predmete (nakit ...) poslikajte in označite z individualnimi lastnostmi."

Če kljub temu postanete žrtev kaznivega dejanja ali opazite storilca, svetujemo, da o tem takoj obvestite Policijo na telefonsko številko 113 ali pokličite na najbližjo policijsko postajo. Policija

Varnost v cestnem prometu na noč čarovnic

Današnji večer bo minil tudi v znamenju vse bolj priljubljene noči čarovnic, kjer se veliko ljudi našemi v različne maske. "Pri tem opozarjamo, da med vožnjo v cestnem prometu vozniki ne smejo nositi mask. Zakon o pravilih cestnega prometa namreč v 35. členu predpisuje, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav tako, da bi se poslabšalo njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Sem spadajo tudi maske, lasulje, kostumi in podobno," še pravijo možje v modrem. Za neupoštevanje te določbe je za voznike motornih vozil predpisana globa 250 evrov in tri kazenske točke. "Torej za volan sedite brez maske in nikar pod vplivom alkohola, na prireditvah pa ne pozabite na lastno varnost in varnost svojega imetja. Naj bo noč čarovnic vesela in razigrana, vendar ne pri udeležbi v cestnem prometu," so še jasni na Policiji.

Policija napotki varnost prazniki pokopališče noč čarovnic
Naslednji članek

Policija v Novem mestu: Z okrepljenimi silami zagotavljamo varnost

SORODNI ČLANKI

Pred prihajajočimi prazniki se ustrezno pripravite: povečan promet in varnost

Med prazniki navadno več gneče in kaznivih dejanj. Poskrbite za varnost

Vlomilce lahko odvrnejo že primerna osvetlitev ter zaprta okna in vrata

Policija pred prazniki svari pred vlomi in poziva k samozaščitnemu ravnanju

Zaklepajte vrata, saj lahko namesto treh dobrih mož pridejo tatovi

V času praznikov imejmo v mislih, da tatovi ne počivajo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ejga-Tega
31. 10. 2025 15.49
+1
A potem.se muslimanke danes ne smejo vozit?
ODGOVORI
1 0
JApajaDAja
31. 10. 2025 15.41
državljani r slo...zablindirajte svoja domovanja, nabavite kamere, alarme,pse čuvaje...avtomobile zaklenite v garaže in vse to naj čuva vsaj 5 "pravih moških"...varne praznika vam želi policija v r slo.....
ODGOVORI
0 0
kunccix
31. 10. 2025 15.31
+3
Za volan brez maske? To velja za nas Slovence ali tudi za ostale državljane Slovenije? Malce bolj natančno napišite! Zame je maska tudi ruta poveznjena preko pol glave, pa tiste rute skozi katere gledajo samo oči…. da o oblečenih rjuhah sploh ne pišem!
ODGOVORI
3 0
Prelepa Soča
31. 10. 2025 15.20
+2
V Sloveniji so maske februarja ali marca, za noč čarovnic jih imajo le v ZDA, saj od tam se seli tudi k nam, kot vse druge traparije.
ODGOVORI
2 0
periot22
31. 10. 2025 15.15
-1
O Slovenja varna država bravo nesposobna vlada in neocinkovita policija!!!!!!
ODGOVORI
1 2
Dr.Rugelj
31. 10. 2025 15.11
-2
Med covid paniko pa smo morali imeti maske čeprav smo sami sedeli v avtu ??...tu se zdaj vidi vsa neumnost in sprijenost ravnanja državnih institucij !!...brade so dovoljene ?--sprašujem za soseda,...lol
ODGOVORI
1 3
Uporabnik1932330
31. 10. 2025 15.15
-1
Zahvali se plešastemu krimosu.
ODGOVORI
2 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330