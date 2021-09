Policija opravila razgovore s posamezniki pred neprijavljenim sredinim shodom

Shod do zdaj ni bil prijavljen na policijski postaji ali upravni enoti, kot določa Zakon o javnih zbiranjih, so sporočili. "Za udeležence to pomeni, da ni organizatorja, ki bi že vnaprej poskrbel za varnostne ukrepe, kot je npr. rediteljska služba. Kljub temu je Policija že opravila razgovore z določenimi osebami, ki so v javnosti pozivale k udeležbi na tem neprijavljenem shodu, ter jih pozvala k spoštovanju določil Zakona o javnih zbiranjih."

Zaradi zagotovitve varnosti bo omejeno gibanje oziroma promet na Šubičevi ulici in ostalih ulicah v središču mesta. Območje shoda bo tudi pod videonadzorom. Policija udeležencem odsvetuje, da bi na shod prihajali z otroki. "Poudarjamo, da ne posegamo v pravice posameznikov do gibanja, zbiranja in svobode izražanja, vendar pa je treba razumeti, da so odrejeni ukrepi izjemnega pomena za varnost vseh nas in jih je treba upoštevati. Vse pozivamo, naj ravnajo odgovorno in dostojno, predvsem pa naj mirno izražajo svoja stališča," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Na prvem sredinem shodu so izbruhnili spopadi med policisti in protestniki. Ranjenih je bilo osem ljudi, od tega sedem policistov. Drugi shod pa je minil mirno. Obeh dogodkov se je udeležilo okrog 8000 ljudi.