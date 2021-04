Policija ostro zavrača obtožbe na račun vodstva Nacionalnega forenzičnega laboratorija

Na oddelku za biološke preiskave v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju vladajo nevzdržni odnosi, v anonimnem pismu opozarjajo nekateri zaposleni in kot krivca za slabo vzdušje omenjajo vodjo oddelka Željko Bogovac. V reševanje spora zaposlenih z vodjo oddelka se je po naših informacijah vključil tudi Območni policijski sindikat kriminalistične policije. Zaposleni pozivajo k zamenjavi vodje oddelka, kar pa se po večmesečnih pogovorih zaenkrat še ni zgodilo. Sindikat zato pripravlja tožbo proti policiji, ta pa s pojasnili odgovarja, da gre v pismu za neresnične navedbe.

Sodelavci oddelka za biološke preiskave Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) so v javnosti objavili pismo, v katerem opozarjajo na zelo slabo stanje njihovega oddelka, za katerega naj bi bila predvsem odgovorna vodja Željka Bogovac. Kot so zapisali, so na težave že aprila lani obvestili takratnega v. d. generalnega direktorja Policije Antona Travnerja. Po naših informacijah pa se je na to temo premaknilo šele konec lanskega leta, ko je pobudo zaposlenih prevzel Območni policijski sindikat kriminalistične policije. Pri pogovorih sta po naših informacijah sodelovala tudi prvi mož NLF Gorazd Pezdir in njegov pomočnik Robert Praček. Zaposleni, ki si želijo zamenjave na položaju vodje oddelka, vodilnim očitajo, da naj bi ti predvsem iskali krivce za nastalo situacijo med zaposlenimi in niso storili dovolj, da bi prisluhnili uslužbencem. Kot navajajo v pismu, sta slabo vzdušje in razdor v kolektivu vladala tudi v času vodenja nekdanje direktorice dr. Katje Drobnič, ki je bila s položaja umaknjena v začetku leta 2019. Vodenje oddelka je takrat začasno prevzel aktualni direktor NFL Gorazd Pezdir. Ta naj bi zaposlenim obljubljal boljšo komunikacijo, a so bili ti, tako navajajo v pismu, razočarani, ko je namesto izvedenca Gregorja Ključevška, namestnika vodje oddelka, položaj zasedla Željka Bogovac. Avtorji pisma sicer priznavajo, da je bil postopek njenega imenovanja zakonit. V reševanje spora zaposlenih z vodjo oddelka za biološke preiskave na NFL Željko Bogovac se je vključil tudi Območni policijski sindikat kriminalistične policije. Izvršni odbor so za pomoč prosili zaposleni, ki naj bi bili šikanirani na delovnem mestu. Po njihovem mnenju je edina rešitev za nastalo situacijo ta, da mesto vodje zapusti Željka Bogovac. Zato so po naših informacijah že več mesecev potekali pogovori, da se vodjo oddelka za biološke preiskave umakne na drugo delovno mesto. Pezdir in Praček naj bi neuradno podpirala to idejo, vendar se Željka Bogovac po zadnjih informacijah s tem ne strinja, čeprav naj bi ji ponudili primerljivo delovno mesto. Sindikat je zato že angažiral odvetnika, ki bo pripravil tožbo zoper Policijo, ker da ta omogoča delovno okolje, kjer so zaposleni šikanirani. Poleg obtožb glede kadrovanja in pritiskov na zaposlene so avtorji v pismu navedli tudi pripombe na strokovno delo NFL, kar pa policija v celoti zavrača.

icon-expand Nacionalni forenzični laboratorij FOTO: Miro Majcen

Policija: Gre za očitke, ki so bili v postopkih večkrat preverjeni in ovrženi Na poročanje o nepravilnostih so se odzvali tudi na Policiji, kjer zavračajo očitke o delu NFL in ravnanju zaposlenih na policiji. Kot pravijo, se zadeva nanaša na istovrstne očitke, ki se v NFL pojavljajo že nekaj let in so bili v postopkih pristojnih pristojnih organizacijskih enot policije ali drugih uradnih inštitucij večkrat preverjeni in ovrženi, "običajno pa se očitki pojavijo, ko se izvedejo delovnopravni ali organizacijski ukrepi".



Policija poudarja, da je NFL je mednarodno uveljavljen in usposobljen laboratorij, ki opravlja kakovostne forenzične preiskave, ki so povsem primerljive z ostalimi laboratoriji v Evropi in svetu, oddelek za biološke preiskave pa da sodi med najsodobnejše evropske DNK laboratorije. Avtorji pisma so navajajo tudi očitke o produktivnosti na račun strokovnosti, na kar policija odgovarja, da je vodja oddelka "natančno analizirala časovno komponento procesa dela in ugotovila, v kakšnem času je možno delo opraviti. Pri tem je ugotovila, da od zaposlenih zahtevajo le pričakovani rezultat dela za nemoteno zagotavljanje delovnih procesov." Glede podatkov iz evidence DNK pa na policiji pravijo, da se ti brišejo v skladu z zakonodajo. V povezavi z izbiro vodje oddelka Željke Bogovac na policiji pojasnjujejo, da je direktor NFL imenoval komisijo treh članov, ki je izbirala med tremi prijavljenimi kandidati in direktorju predlagala najustreznejšo za vodenje oddelka. To odločitev je nato potrdil direktor. "Komisiji nihče ni sugeriral, koga izbrati za vodjo oddelka, saj je komisija pri svojem delu samostojna, tako da v tem delu zavračamo očitke o koruptivnosti pri imenovanju vodje." Policija nam je tudi posredovala seznam predhodnih obtožb na račun vodje oddelka za biološke preiskave, pri katerih se kot avtor prijav o trpinčenju na delovnem mestu, kot kaže, pojavlja ena oseba. Uslužbenec NFL je namreč podal več prijav in zahtev za odpravo trpinčenja, prav v vseh primerih pa komisija ni ugotovila domnevnega trpinčenja. Tako velja za zahteve, podane 14. marca 2018, 23. decembra 2019 in maja 2020, glede prijave 10. februarja 2021 pa vsi postopki še niso zaključeni.

"Poudarjamo, da se v policiji ves čas ukvarjamo z enotami, v katerih so slabši odnosi med zaposlenimi. Pri tem uporabljamo vse razpoložljive metode in prakse. S takimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v prihodnje."

Policija je 14. 4. 2020 dobila tudi pismo s podpisi uslužbencev, v katerem so opisali domnevna odklonska ravnanja vodje oddelka za biološke preiskave in neustrezne razmere v oddelku. Okoliščine domnevnih odklonskih ravnanj, ki so bila opisana v pismu, so v policiji preverili in pri tem niso ugotovili nepravilnosti. "O ugotovitvah smo na zahtevo poročali tudi Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge MNZ, ki prav tako ni ugotovil nepravilnosti." Anonimno pismo, o katerem smo poročali v oddaji 24UR, tudi ni edino, ki ga je prejela policija. Avtor pisma, ki je prispelo 15. septembra, je znova opisoval domnevna odklonska ravnanja vodje Oddelka za biološke preiskave. Ravnanje je v predkazenskem postopku preiskoval oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva, ki pa ni ugotovil, da bi vodja oddelka storila kaznivo dejanja, zato je tožilec ovadbo uslužbenca zavrgel. Glede obtožb, da naj bi bilo Željki Bogovac celo dodeljeno službeno stanovanja ter da ni napredovala v skladu z veljavnimi predpisi, na policiji odločno zatrjujejo, da temu ni tako. Stanovanje ji je bilo dodeljeno na podlagi njene prijave na notranji razpis leta 2018, v skladu z razpisnimi pogoji, ki niso povezani z njeno premestitvijo na drugo delovno mesto sredi 2019. Prav tako je služba generalnega direktorja policije konec leta 2019 izvedla načrtovan strokovni nadzor nad delom NFL in v začetku marca letos še ponovni nadzor, pri čemer nadzor v delu organizacijskih zadev ni pokazal nepravilnosti v povezavi z izpostavljenimi očitki, so še poudarili v Policiji.