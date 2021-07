'Nikoli ne objavljajte fotografij, na katerih je otrok v kopalkah, spodnjem perilu ali brez oblačil'

"S tem ljudem, ki otroke pod pretvezo prijateljstva izkoriščajo za svoje izprijene namene, dajemo izhodišče točke, s pomočjo katerih z otrokom lažje vzpostavijo stik, otrok pa jim zaradi tega lažje in hitreje zaupa. S tem smo morebitnemu pedofilu omogočili in olajšali dostop do otroka."

"Sledilci profilov velikega števila staršev lahko spremljajo otrokove prve korake, prve besede, prvo samostojno hranjenje, deležni so utrinkov iz otrokovega odraščanja, uspehov ob športnih tekmah, včasih celo ocen iz šolskih spričeval. Starši so ponosni na uspehe svojih otrok v glasbeni šoli, v športni ekipi ali pri vsakdanjih dosežkih. Vendar z objavo fotografije otroka v šoli, na treningu, plesnem nastopu ali ob praznovanju rojstnega dne javnosti razkrijemo ogromno osebnih podatkov o otrok," opozarja Policija.

Na družbenih omrežjih, na fotografijah in videoposnetkih staršev se pogosto znajdejo tudi njihovi otroci. "Razumljivo in prav je, da se vsak starš rad pohvali z dosežki svojega otroka. Vendar pa vseh informacij o otroku ni smotrno objavljati na spletu," pravi Policija.

Ko so te vsebine enkrat objavljene, jih je praktično nemogoče trajno izbrisati

"Otrokovi prvi koraki, besede ali nerodni spodrsljaji iz otroštva ne sodijo na splet," obenem poudarja Policija. Videoposnetki in fotografije bodo namreč postale del njegove javne podobe. Vsebine na spletu so namreč trajno dostopne, praktično nemogoče jih je trajno izbrisati ali nadzorovati njihovo deljenje. Nekoč bodo na voljo otrokovim učiteljem, delodajalcem in partnerjem.

"Tudi otrokovi vrstniki so neizprosni. Ko na internetu opazijo posnetke in fotografije sošolca ali prijatelja, lahko otrok zaradi tega postane žrtev norčevanja, poniževanja ali zmerjanja. Vedno moramo dvakrat premisliti o smiselnosti takih objav in se postaviti v kožo otroka – kako bi se počutil jaz, če bi sedaj, v odrasli dobi, na spletu naletel na videoposnetek ali fotografijo iz otroštva, ob kateri mi je neprijetno ali se celo počutim osramočenega," so zapisali v sporočilu za javnost.

Nikoli ne objavljajte intimnih fotografij otrok!

Najpomembnejše pa je: na spletu nikoli ne objavljajte fotografij, na katerih je otrok v kopalkah, spodnjem perilu ali brez oblačil. "Predvsem je problematično dejstvo, da se lahko ta fotografija ali videoposnetek hitro znajde na napravah spolnih izkoriščevalcev, ki jo lahko nato naprej delijo ali objavijo v svojih pedofilskih mrežah ali forumih. To v praktičnem smislu pomeni, da smo pedofilom sami ponudili otrokove fotografije, s katerimi bodo trgovali (tudi na temnem spletu) ali pa jim bodo fotografije otroka s plaže nudile spolno zadovoljitev."