Sindikati predlogov glede posegov v plačni sistem niso dobili

V sindikatih javnega sektorja ob napovedi premierja Janeza Janše o izločitvi operativnega dela Policije iz enotnega plačnega sistema pravijo, da s kakšnimi konkretnimi predlogi sprememb doslej niso seznanjeni in je situacija podobna kot pred nekaj meseci. Da pa jim je takrat pristojni minister zagotovil, da sprememb ne bo brez socialnega dialoga.

Kot je predsednik vlade Janez Janša v torek zapisal na družbenih omrežjih, problem plač v Policiji"ni njihova javnost ali nejavnost, ampak razmerje med mnogimi (ne vsemi), ki vedrijo v (prenapolnjenih) pisarnah z vsemi možnimi dodatki, ter policisti in kriminalisti, ki delajo v težkih razmerah in tvegajo lastno zdravje za varnost vseh". Zato bodo operativni del Policije izvzeli iz enotnega plačnega sistema in pravičneje uredili ta razmerja, je napovedal.

Jakob Počivavšek, ki v pogajanjih z vladno stranjo vodi eno od dveh pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja, je ponovil, da v okviru svoje pogajalske skupine zagovarjajo enoten plačni sistem. Ob tem je spomnil, da so že ob lanski premierjevi napovedi o izločitvi storitvenih delov javnega sektorja iz administrativnega dela plačnega sistema želeli pojasnila pristojnega ministra za javno upravo in jim je ta zagotovil, da bodo kakršne koli spremembe plačnega sistema, vključno z morebitnimi predlogi za izločitev določenih skupin iz njega, najprej predstavljene sindikatom javnega sektorja in bo z njimi opravljena razprava. Zaveza, da bo o temeljnih vprašanjih glede tega potrebno soglasje sindikatov javnega sektorja, pa po njegovih besedah izhaja tudi iz stavkovnega sporazuma. Kot je dejal za STA, so se v pogajalski skupini ravno danes dogovorili, da se sestanejo v prihodnjem tednu, in bodo takrat spregovorili tudi o tem vprašanju. Štrukelj meni, da je problem plač v Policiji mogoče reševati znotraj obstoječega plačnega sistema Tudi vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je spomnil na premierjevo napoved izpred nekaj mesecev. "Politika, ki se dela na Twitterju, se mi ne zdi najbolj produktivna," je dejal Štrukelj, ki ocenjuje, da je zadnja premierjeva napoved slabo argumentirana. Štrukelj je namreč prepričan, da je razmerja med različnimi skupinami zaposlenih, kar premier navaja kot problem plač v Policiji, možno reševati znotraj obstoječega plačnega sistema, "še posebej, če bi vlada pristala na zahtevo policistov, da dobijo svojo kolektivno pogodbo".Ta je po njegovih besedah idealen prostor za reševanje vprašanja razmerij med delovnimi mesti v Policiji, na ta način pa bi tudi omogočili, da bi sindikati v Policiji sodelovali pri oblikovanju drugačnih razmerij. Zaradi tega vprašanja"razsuvati skupni plačni sistem se mi pa ne zdi posebej racionalno, niti ne posebej dobro premišljeno,"je še dodal za STA.

icon-expand Policijska stavka. FOTO: Miro Majcen

Ob objavi poimenskega seznama policijskih plač Štrukelj pravi, da so v principu plače v javnem sektorju javne, a hkrati opozarja na poseben položaj Policije, za katerega se mu razkrivanje teh podatkov na takšen način ne zdi najbolj pametno. Prepričan je, da je šlo za"povsem neracionalno ravnanje v želji, da se kompromitira zahteve policistov in policistk". Tudi Počivavšku se osebno takšno ravnanje, še posebej v času stavke, zdi nekoliko problematično. Kar zadeva varnostni vidik in ostala vprašanja glede ustreznosti objave, se morajo opredeliti pristojni organi. So pa plače po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju z določenimi izjemami javne, je dejal. Meni pa, da je lahko brez pojasnil, kaj objavljeni zneski vključujejo, objava sporna in tudi zavajajoča. Ni namreč na primer jasno, kolikšen delež predstavljajo dodatki ali koliko nadur je opravil zaposleni. V zdravstvu so se lahko dodatki za delo v epidemiji v posameznem mesecu izplačali tudi za več mesecev hkrati in je bil takrat znesek višji, je ponazoril in dodal, da je plača nekoga, ki z nadurami recimo opravi dvojno delo, težko primerljiva s plačo nekoga, ki ni opravljal nadur.