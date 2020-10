Policija po petkovih protestih ostro zavrača vse očitke o nasilju

Minuli petek so se, kljub dodatnim omejitvam druženja in napovedim ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa o strožjem nadzoru, protestniki vseeno udeležili že tradicionalnega shoda. Nekateri so ukrepe upoštevali, tisti, ki pa jih niso, pa jih je policija tudi popisala. Protestniki so ravnanje policije označili za represijo in sramoto. Jaša Jenull , eden bolj izpostavljenih aktivistov je ob petkovih protestih izpostavil, da je policija, kljub odgovornemu obnašanju, nošenju mask in upoštevanju varne razdalje, nekaj ljudi zvlekla s trga in jih odpeljala, popisala pa mnoge, tudi upokojence. "Tako izgleda diktatura, to je Slovenija Janeza Janše leta 2020. To se mora ustaviti," je navedel in napovedal nadaljevanje protestov.

Na Policiji danes odgovarjajo, da so v petek izpolnjevali svoje naloge:"Posamezni udeleženci shoda so na petkovem shodu na različne načine ovirali postopke policistov, jih zmerjali in vzklikali neprimerne žaljivke, kljub temu pa so policisti ostali profesionalni in tem provokacijam niso nasedali, temveč so zgolj korektno opravljali posamezne policijske postopke in niso izvajali nikakršnega nasilja, kot se jim očita. Profesionalno in zakonito so opravljali svoje naloge."

V pismu pojasnijo, da so zoper šest kršiteljev, ki kljub večkratnim opozorilom policistov, le-ta niso upoštevali, uporabili prisilna sredstva, pri čemer so uporabili najmilejši z zakonom predpisani sredstvi, to sta telesno silo in sredstva za vezanje in vklepanje in da niso bili obveščeni o tem, da bi katerikoli protestnik bil poškodovan ali poiskal zdravniško pomoč. "Hkrati še poudarjamo, da se zakonitost uporabe prisilnih sredstev v policiji za vsak posamičen primer preverja skladno z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije. Dve izmed teh oseb (od že omenjenih šestih kršiteljev) sta bili zaradi ugotavljanja identitete privedeni v prostore policije in po končanem postopku izpuščeni. Ne drži, da je bilo v policijske prostore privedeno več oseb."