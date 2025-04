Policija po Planici iskala več izgubljenih stvari in tudi tri ljudi

S Policijske uprave Kranj so po končanem prazniku pod Poncami, za katerega so poudarili, da je največja štiridnevna športna prireditev v Sloveniji, poslali zaključno poročilo. Največ dela so imeli z izgubljenimi predmeti, glede na veliko število obiskovalcev so zabeležili le nekaj kršitev javnega reda in miru, poleg izgubljenih stvari pa so pomagali iskati tudi ljudi. Šlo je za tri mlajše Slovence, ki so odtavali, a bili nazadnje vsi srečno najdeni.

V četrtek si je po podatkih organizatorja prireditev ogledalo več kot 13.000 obiskovalcev, pravijo gorenjski policisti, ki so ta dan imeli delo samo z najdenimi predmeti. Četrtek je namreč tradicionalno dan, ki je namenjen predšolskim in šoloobveznim otrokom, poleg tega pa je takrat že vrsto let tudi dan brez alkohola v Planici. To pomeni, da se tam takrat alkohola ne da naročiti nikjer, pri nobenem točilnem pultu na prizorišču. Poleg tega varnostniki pri vstopu strogo pregledujejo nahrbtnike, da ne bi kdo skušal alkohola pretihotapiti tja.

Četrtek je v Planici tradicionalno namenjen šolarjem

Potem je prišel petek, ko so v Planici našteli še nekaj več obiskovalcev. Po podatkih organizatorja 15.000, nekaj več dela pa so imeli tudi policisti. Obravnavali so pet kršitev javnega reda in miru, pet kršitev po zakonu o zasebnem varovanju, eno kršitev po zakonu o javnih zbiranjih, eno kaznivo dejanje preprečitev uradnega dejanja uradni osebi in odredili eno pridržanje. Znova so se tudi izgubljale in iskale stvari.

V soboto, ko je pod Ponce prišlo 19.000 obiskovalcev, pa se niso izgubile le stvari, ampak tudi ljudje. Policisti so obravnavali tri primere pogrešanih oseb. Kot so pojasnili za 24ur.com, je šlo v vseh treh primerih za mlajše ljudi, stare do 25 let, vsi pa so bili domači navijači. Enega denimo ni bilo nazaj na avtobus, drug se je ločil od prijatelja. Iskali so jih tudi po kranjskogorskih lokalih, vsi so bili nazadnje srečno najdeni oziroma se jim je končno uspelo oglasiti na telefon.

Eden izmed pogrešanih se ni vrnil na svoj avtobus

V soboto, ki velja za najbolj naporen planiški dan, so obravnavali so tudi eno kršitev javnega reda in miru ter dve kršitvi po zakonu o javnih zbiranjih. Nedelja je bila spet nekoliko mirnejša, poleg iskanja izgubljenih stvari so obravnavali le eno kršitev javnega reda in miru, letos pa so nedeljo izbrali tudi za promocijo policije in poklica Policist na svoji stojnici.

Policisti v Planici

Konec tedna sta jih na prizorišču obiskala tudi notranji minister Boštjan Poklukar in pomočnik generalnega direktorja policije Jože Senica, ki sta si ogledala koordinacijo in izvedbo nalog vseh sodelujočih služb. Vodjo operativnega štaba sta pohvalila za zagotovitev varnega prihoda in odhoda ter za varnost vseh obiskovalcev na prireditvenem prostoru.

Pogled na prireditveni prostor

Glede na to, da se je v štirih dneh na prizorišču v štirih zvrstilo 65.000 obiskovalcev, so policisti s končno statistiko, ki je zabeležila le nekaj kršitev, zelo zadovoljni, hvaležni pa so tudi vsem ostalim službam, s katerimi so učinkovito sodelovali.