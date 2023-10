Policija po razkritju domnevnih nepravilnosti na Darsu obiskala POP TV

Po razkritju domnevnega podkupovanja, izsiljevanja, suma korupcije, favoriziranja in spornih javnih razpisov, vse v povezavi z največjo državno družbo Dars, se je Policija nemudoma odzvala ter na naši medijski hiši zaprosila za predajo dokumentacije in posnetkov. Slovenski državni holding pa je na sestanek pozval celotni nadzorni svet in upravo družbe za avtoceste. Ob tem zagotavljajo, da namerava SDH izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva, da se morebitna koruptivna dejanja v bodoče preprečijo, morebiti že izvedena pa raziščejo in ustrezno kaznujejo.

Dan po tem, ko smo v rubriki 24UR FOKUS razkrili sume korupcije v največjem državnem podjetju Dars, se je Policija odzvala in nemudoma začela s preiskavo domnevnih nepravilnosti. Oglasili so se na naši medijski hiši, kjer so zaprosili za predajo dokumentacije in posnetkov. Zanimala jih je tudi identiteta žvižgača, ki pa je zaradi zaščite vira ne bomo razkrili. Bomo pa Policiji predali vso dokumentacijo, ki je v javnem interesu.

Komisija za preprečevanje korupcije bo predvidoma ob 14. uri podala izjavo.

Slovenski državni holding (SDH) je medtem po razkritjih oddaje 24UR FOKUS na sestanek pozval celoten nadzorni svet in celotno upravo družbe Dars. "Sestanka bosta potekala v torek, namen obeh pa je pridobitev vseh dejstev in informacij o predmetnih zadevah, ki bodo podlaga za nadaljnje ukrepe s strani SDH," so sporočili.

O nadaljnjih ukrepih bodo javnost sproti obveščali. "SDH namerava izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva, ki jih ima na voljo kot upravljavec naložbe, da se morebitna koruptivna dejanja v bodoče preprečijo, morebiti že izvedena pa raziščejo in ustrezno kaznujejo," so zagotovili. Dodajajo pa, da je treba upoštevati, da je Dars javna delniška služba, ki deluje po sistemu dvotirnega korporativnega upravljanja. Vse posle tako samostojno in neodvisno vodi njena uprava, za nadzor uprave in poslovanja družbe pa je samostojno in neodvisno odgovoren njen nadzorni svet. "SDH se torej v kakršne koli poslovne odločitve družbe niti ne more niti ne sme vpletati oziroma nanje vplivati, temveč lahko deluje le v okviru pristojnosti, ki jih uveljavlja v vlogi edinega delničarja družbe," še opozarjajo na SDH.