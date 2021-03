Policija podrobneje o preiskavi pranja denarja

V omenjeni preiskavi je bilo po odredbi sodišča opravljenih 25 hišnih in osebnih preiskav. Prostost so odvzeli trem osumljencem in jim odredili sodno pridržanje. Na novinarski konferenci bo podrobnosti predstavil vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana Martin Rupnik.

Rupnik bo hkrati predstavil tudi izsledke kriminalistične preiskave korupcije in kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. V okviru omenjene akcije je bilo konec prejšnjega tedna izvedenih več hišnih preiskav, predkazenski postopek pa se povezuje s pred leti zaključenim predkazenskim postopkom, ki je že dobil sodni epilog, so še pojasnili na PU Ljubljana.