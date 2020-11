Poostren nadzor voznikov do 15. novembra

AVP in policija vnovič pozivata k ničelni toleranci do udeležbe v prometu pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi.

Slovenija se uvršča med države, kjer je poraba alkohola na odraslega prebivalca med najvišjimi v Evropi. Ta po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije znaša 12,6 litra čistega alkohola na prebivalca nad 15 let. Kot opozarjajo na Javni agenciji RS za varnost prometa in policiji, alkohol ostaja širok družbeni problem, ki se v času epidemij krepi.

Zloraba alkohola je v prometu botrovala vsaki tretji smrtni žrtvi na slovenskih cestah in premnogim poškodbam. Letos do 31. oktobra je v 1191 nesrečah, povzročenih pod vplivom alkohola, umrlo 27 oseb, 108 je bilo hudo in 418 lažje telesno poškodovanih. To žal znova dokazuje, da alkohol močno vpliva na kritično presojo za varno udeležbo v prometu in je pomemben dejavnik tveganja za nastanek prometnih nesreč, so zapisali v sporočilu za javnost.

Največ smrtnih nesreč (12 umrlih) so povzročile osebe pod vplivom alkohola v starosti od 45 do 54 let in od 55 do 64 let, sledita skupini povzročiteljev v starosti 18 do 24 let in 25 do 34 let, ki so odgovorni za deset preminulih. Pri 1,5 promila alkohola v krvi se tveganje za prometno nesrečo poveča za kar 22-krat, opozarja agencija.